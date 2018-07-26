Космические картины Александра Шилова-младшего

27 июля в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского Министерства обороны РФ состоится открытие передвижной выставки «Наша родина — Россия» известного российского пейзажиста.

Свое творчество сам художник называет духовным реализмом. Реализмом, потому что изображает то, что видит. А духовность — это передача зрителям тепла и любви к природе родной страны.

В 2007-м году отделом психологической поддержки Центра подготовки космонавтов картины Шилова-младшего были отправлены на борт Международной космической станции. Подмосковные пейзажи, каналы Санкт-Петербурга, деревеньки Владимирской глубинки — эти картины сослужили добрую службу для эмоциональной и психологической разрядки экипажа. По просьбам космонавтов новая выставка полотен талантливого художника еще раз отправилась за пределы планеты Земля, а единственный в мире живописец, персональная выставка картин которого дважды прошла в космосе, за заслуги перед отечественной космонавтикой был награжден медалью имени Гагарина.

Как сообщила «Вечерней Москве» пресс-секретарь госпиталя Ирина Зубарева, в экспозиции, которая откроется в ЦВКГ имени А. А. Вишневского, будет представлено 14 произведений художника. Некоторые из этих картин побывали в космосе.

Эти полотна выставлялись в разных уголках России, в Свято-Владимирском ските на Валааме и Звездном городке, Госдуме и Доме кино, храме Христа Спасителя и здании Правительства Москвы . Многие работы Александра Шилова-младшего представлены в российских и зарубежных музеях, в том числе, их можно увидеть в экспозициях в Дрезденской и Третьяковской галереях. Картины пейзажиста находятся и в коллекциях первых лиц нашего государства, в том числе и президента России Владимира Путина

Выставка «Наша родина — Россия» члена-корреспондента Российской академии художеств Александра Шилова-младшегов в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского продлится до конца августа 2018 года. *** ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Если человек начинает чувствовать сквозь твою работу содержание нашей природы, он станет ее любить и понимать, чувствовать изнутри, как чувствуют мать, своего отца. И зритель становится сыном, любящим свою землю, а значит — патриотом, готовым ее защищать. Я стараюсь это реанимировать в искусстве..