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В Курск привезут шедевры Эрмитажа
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В Курск привезут шедевры Эрмитажа 

Курские известия 3 часа назад
Фото: Курские известия
18 сентября фестиваль искусств АРТ-ОКНО организует в Курске масштабную выставку «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI — XIX веков»
Выставка будет проходить в галерее имени Дейнеки с 19 сентября по 11 ноября. Как рассказали организаторы, экспозиция посвящена натюрморту. В ней представят 41 картину мастеров ведущих художественных школ и центров Западной Европы XVI–XIX веков, среди которых Брейгель, Руопполо, Депорт и многие другие.
В экспозицию также будут включены работы авторов из собрания галереи имени Дейнеки.
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