В Курск привезут шедевры Эрмитажа

18 сентября фестиваль искусств АРТ-ОКНО организует в Курске масштабную выставку «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI — XIX веков»

Выставка будет проходить в галерее имени Дейнеки с 19 сентября по 11 ноября. Как рассказали организаторы, экспозиция посвящена натюрморту. В ней представят 41 картину мастеров ведущих художественных школ и центров Западной Европы XVI–XIX веков, среди которых Брейгель, Руопполо, Депорт и многие другие.

В экспозицию также будут включены работы авторов из собрания галереи имени Дейнеки.