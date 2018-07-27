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В Курске представят шедевры Эрмитажа
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В Курске представят шедевры Эрмитажа 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
18 сентября фестиваль искусств АРТ-ОКНО, учрежденный благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», организует в Курске масштабную выставку «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI — XIX веков». В экспозиции будут представлены картины из всемирно известного собрания Эрмитажа. Выставка будет проходить в галерее имени Дейнеки с 19 сентября по 11 ноября. Как рассказали организаторы, экспозиция посвящена натюрморту. В ней представят 41 картину мастеров ведущих художественных школ и центров Западной Европы XVI–XIX веков, среди которых Брейгель, Руопполо, Депорт и многие другие.
В экспозицию также будут включены работы авторов из собрания галереи имени Дейнеки.
По материалам РИА «Курск сегодня».
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