Искусство 24 часа в сутки: в Беларуси появились «арт-заправки»

Заправочные станции Минска украсили работами белорусских современных художников. В экспозициях АЗС полсотни произведений. Их авторы работают в разных жанрах и технике.

На «арт-заправках» представлены репродукции картин. Вход свободный. Посмотреть на оригинальные работы можно в галерее Национального центра современного искусства.

«Идея вполне оригинальная. Мне кажется, чего-то такого не хватало в подобных местах», — сказал водитель Александр Коледа.

«Несмотря на то, что это репродукции, они выполнены на очень высоком уровне. Использован натуральный холст. Полноцветная качественная печать полностью передает технику и жанр, в котором работает каждый из мастеров», — отметил куратор проекта Павел Погадаев.

«Арт-заправки» будут работать до осени.

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