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Искусство 24 часа в сутки: в Беларуси появились «арт-заправки»
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Искусство 24 часа в сутки: в Беларуси появились «арт-заправки» 

Мир24 3 часа назад
Заправочные станции Минска украсили работами белорусских современных художников. В экспозициях АЗС полсотни произведений. Их авторы работают в разных жанрах и технике.
На «арт-заправках» представлены репродукции картин. Вход свободный. Посмотреть на оригинальные работы можно в галерее Национального центра современного искусства.
«Идея вполне оригинальная. Мне кажется, чего-то такого не хватало в подобных местах», — сказал водитель Александр Коледа.
«Несмотря на то, что это репродукции, они выполнены на очень высоком уровне. Использован натуральный холст. Полноцветная качественная печать полностью передает технику и жанр, в котором работает каждый из мастеров», — отметил куратор проекта Павел Погадаев.
«Арт-заправки» будут работать до осени.
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