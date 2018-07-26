Выставка, оздоровительная беседа и встреча с главой управы: как проведут следующую неделю жители района

Искусство, медицина, разговоры по душам и о душе — мы знаем, как провести следующую неделю с чувством, с толком, с расстановкой, и делимся этим в нашей рубрике «Афиша».

Гипнотическая выставка открылась в музее-заповеднике «Царицыно». Почему бы не поддаться власти визуальной магии и не окунуться в мир воображаемой архитектуры прямо в эти выходные?

Где: музей-заповедник «Царицыно»

Когда: до 23 сентября

Во сколько: в часы работы музея

Провести день с пользой для здоровья можно в местной поликлинике. Здесь пройдет лекция «Профилактика вирусных гепатитов».

Где: поликлиника № 166 Когда: 27 июля

Во сколько: 14:00 Ореховцы также могут направиться прямиком в парк «Садовники», чтобы послушать интересные «Рассказы нашего двора» от сотрудников библиотеки № 147.

Где: парк «Садовники»

Когда: 29 июля

Во сколько: 12:00 — 18:00 И, конечно, не стоит пропускать встречу главы управы с жителями. Евгений Силкин поднимет на обсуждении жизненно важные вопросы.

Где: школа № 996 Когда: 1 августа

Во сколько: 19:00