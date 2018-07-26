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Выставка, оздоровительная беседа и встреча с главой управы: как проведут следующую неделю жители района
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Выставка, оздоровительная беседа и встреча с главой управы: как проведут следующую неделю жители района 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Искусство, медицина, разговоры по душам и о душе — мы знаем, как провести следующую неделю с чувством, с толком, с расстановкой, и делимся этим в нашей рубрике «Афиша».
Гипнотическая выставка открылась в музее-заповеднике «Царицыно». Почему бы не поддаться власти визуальной магии и не окунуться в мир воображаемой архитектуры прямо в эти выходные?
Где: музей-заповедник «Царицыно»
Когда: до 23 сентября
Во сколько: в часы работы музея
Провести день с пользой для здоровья можно в местной поликлинике. Здесь пройдет лекция «Профилактика вирусных гепатитов».
Где: поликлиника № 166  Когда: 27 июля
Во сколько: 14:00  Ореховцы также могут направиться прямиком в парк «Садовники», чтобы послушать интересные «Рассказы нашего двора» от сотрудников библиотеки № 147.
Где: парк «Садовники»
Когда: 29 июля
Во сколько: 12:00 — 18:00  И, конечно, не стоит пропускать встречу главы управы с жителями. Евгений Силкин поднимет на обсуждении жизненно важные вопросы.
Где: школа № 996  Когда: 1 августа
Во сколько: 19:00
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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