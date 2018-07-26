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Произведения Тициана и Айвазовского покажут в Российской государственной библиотеке
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Произведения Тициана и Айвазовского покажут в Российской государственной библиотеке 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Произведения Тициана, Ивана Айвазовского, Наталии Гончаровой и других знаменитых художников покажут в Российской государственной библиотеке в Москве в рамках Салона высокого искусства и дизайна в конце сентября. Об этом сообщает в четверг пресс-служба организаторов мероприятия.
"25-30 сентября 2018 года в Москве, в Ивановском зале Российской государственной библиотеки, пройдет Салон высокого искусства и дизайна. Будут представлены шедевры Тициана, Эль Греко, Ренуара, Гончаровой, Рериха, Экстер, Коровина, Айвазовского и других великих художников", — говорится в сообщении.
Произведения для салона предоставили парижские галереи Le Minotaure, Vallois, Lucas Ratton, Hom Le Xuan, а также галереи ABA (Нью-Йорк), Maison d"Art (Монте-Карло) и другие. Организаторами мероприятия выступают компании Art and Jewels of the World и АРТ-Курьер.
Ивановский зал Российской государственной библиотеки открылся после масштабной реставрации 23 декабря 2016 года. Это выставочное помещение было создано на основе художественной галереи Румянцевского музея, когда-то располагавшегося в доме Пашкова. Благодаря реконструкции и передовым методам музейного дизайна старинный зал превратился в современное арт-пространство, оснащенное медиастендами и лекторием.
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