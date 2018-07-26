Месяц экскурсий завершился в центре социального обслуживания Восточного Дегунина

В территориальном центре социального обслуживания района Восточное Дегунино прошел месяц экскурсий. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

«Пенсионеры посетили несколько музеев. Среди них — Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и музеи Московского Кремля. Экскурсия «Эпоха Рембрандта и Вермеера» принесла участникам незабываемые эмоции», — говорится в сообщении.

Также в рамках месяца экскурсий пенсионеры посетили Новоспасский монастырь. Узнать о предстоящих событиях в центре соцобслуживания можно по телефону 8 (499) 480-77-57. (мю)