На хлебозаводе времен блокадного Ленинграда начнут проводить выставки и лекции в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. / ТАСС /. Пространство для проведения выставок и лекций, а также экспозиция, посвященная блокадному Ленинграду, появятся в октябре 2021 года в здании Левашовского завода в Петербурге, который обеспечивал хлебом жителей города в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил президент группы RBI, которая реализует проект, Эдуард Тиктинский

"Проект [на данный момент] реализуется в части оформления всей необходимой документации. На реализацию уйдет порядка трех лет — в октябре [2018 года] начнем и в октябре через три года закончим", — сказал Тиктинский.

О том, что в здании завода появится культурное пространство, компания сообщала в марте 2018 года. Долгие годы судьба предприятия была неясной, здание давно прекратили использовать по назначению, а помещения под различные нужды сдавали в аренду. Теперь завод предполагается реконструировать и оборудовать пространство выставочными помещениями, лекционными площадками и уличными световыми инсталляциями современных европейских художников. Часть помещений будет отведена под экспозицию, посвященную блокаде Ленинграда, которую создаст петербургский историк и публицист Лев Лурье

Экспозиция, посвященная оккупации города-героя, станет не только выставкой исторических фотографий, но и местом чтения лекций на военную тематику, отмечал ранее Лев Лурье. По его словам, новая выставка покажет крупный план трагедии военного города глазами работников хлебозавода, жителей ближайших домов и Петроградской стороны.

Левашовский завод, построенный в 30-е годы XX века, представляет собой два примыкающих друг к другу круглых корпуса — это шестиэтажное производственное здание и котельная, перекрытая куполом. Во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны завод продолжал бесперебойно работать. В 2012 году завод был признан объектом культурного наследия регионального значения.

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Точную цифру жертв блокады историки не могут назвать до сих пор. Более 1,5 млн человек были награждены медалями «За оборону Ленинграда».