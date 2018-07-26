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В Белгороде пройдет выставка лучших фотографов
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В Белгороде пройдет выставка лучших городских фотографов 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Фотоконкурс проводят в регионе уже 9 лет. В этот раз мероприятие решили приурочить к 75-летию освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. Номинантами на приз стали 28 фотографов, они представили жюри 250 снимков. Победителей определят в номинациях "Городские джунгли" и "В центре событий". В первой — представлены фотографии архетектуры города: домов, памятников и местных достопремичательностей. Во второй — показаны события общественной жизни региона, а также масштабные праздники.
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