В Белгороде пройдет выставка лучших фотографов

В Белгороде пройдет выставка лучших городских фотографов

Фотоконкурс проводят в регионе уже 9 лет. В этот раз мероприятие решили приурочить к 75-летию освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. Номинантами на приз стали 28 фотографов, они представили жюри 250 снимков. Победителей определят в номинациях "Городские джунгли" и "В центре событий". В первой — представлены фотографии архетектуры города: домов, памятников и местных достопремичательностей. Во второй — показаны события общественной жизни региона, а также масштабные праздники.