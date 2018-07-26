Ещё
В Белгороде пройдет выставка лучших городских фотографов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Белгороде пройдет выставка лучших городских фотографов 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Фотоконкурс проводят в регионе уже 9 лет. В этот раз мероприятие решили приурочить к 75-летию освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков. Номинантами на приз стали 28 фотографов, они представили жюри 250 снимков. Победителей определят в номинациях «Городские джунгли» и «В центре событий». В первой — представлены фотографии архетектуры города: домов, памятников и местных достопремичательностей. Во второй — показаны события общественной жизни региона, а также масштабные праздники.
Ревизор.ru: последние новости
Вокруг света с Владимиром Маяковским В Манеже откроется выставка современного искусства "Здесь и сейчас" Царское село получило подарок от Фаберже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дом-2» под угрозой закрытия178
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы4
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца9
У Анатолия Вассермана появилось свое шоу4
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли1
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение