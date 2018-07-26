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Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 27, 28 и 29 июля?
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Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 27, 28 и 29 июля? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Премьера фильма
Премьера фильма «Миссия невыполнима: Последствия» состоялась в донской столице в четверг, 26 июля.
В ближайшие выходные боевик можно посмотреть в семи кинотеатрах Ростова.
Коротко о сюжете. Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идёт не по плану.
В ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Мишель Монахэн, Ванесса Кирби, Алек Болдуин и другие.
Время просмотра 147 минут.
Выставка живописи
До 16 сентября в Музее изобразительных искусств на Пушкинской работает выставка «Песок и кровь. Гойя и Пикассо».
Экспозиция представляет работы двух великих испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, посвященные удивительной испанской традиции и пленительному искусству корриды.
Коррида всегда притягивала к себе внимание не только зрителей, но и писателей, композиторов, поэтов и художников. Гойя и Пабло Пикассо занимают особое место в искусстве и как великие художники, и как великие знатоки истории и мира корриды.
Их творения, как в живописи, так и в графике, запечатлевшие грандиозное национальное празднество, сродни глубокой поэзии родной страны, одному из вечных лиц Испании.
Адрес музея: ул. Пушкинская, 115.
Дельфинарий
В один из выходных дней можно также посетить ростовский дельфинарий.
Здания, которые сегодня занимает дельфинарий, по-настоящему уникальны. Они были спроектированы специально для нахождения в нем дельфинов и ластоногих. Комплекс оснащен тремя бассейнами, тремя удобными трибунами и яркими декорациями.
На представлении вы встретитесь не только с весёлыми дельфинами афалинами, так же вас встретит удивительный полярный дельфин-белуха Федя. Ну и конечно забавный представитель ластоногих — морской котик удивит ловкими и забавными упражнениями.
26 июля представление состоится в 18 часов, 27 июля — в 12 и 18 часов.
Адрес дельфинария: пр. Коммунистический, 36/4, парк «Сказка».
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