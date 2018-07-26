Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 27, 28 и 29 июля?

Премьера фильма

Премьера фильма «Миссия невыполнима: Последствия» состоялась в донской столице в четверг, 26 июля.

В ближайшие выходные боевик можно посмотреть в семи кинотеатрах Ростова.

Коротко о сюжете. Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идёт не по плану.

Время просмотра 147 минут.

Выставка живописи

До 16 сентября в Музее изобразительных искусств на Пушкинской работает выставка «Песок и кровь. Гойя и Пикассо ».

Экспозиция представляет работы двух великих испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, посвященные удивительной испанской традиции и пленительному искусству корриды.

Коррида всегда притягивала к себе внимание не только зрителей, но и писателей, композиторов, поэтов и художников. Гойя и Пабло Пикассо занимают особое место в искусстве и как великие художники, и как великие знатоки истории и мира корриды.

Их творения, как в живописи, так и в графике, запечатлевшие грандиозное национальное празднество, сродни глубокой поэзии родной страны, одному из вечных лиц Испании.

Адрес музея: ул. Пушкинская, 115.

Дельфинарий

В один из выходных дней можно также посетить ростовский дельфинарий.

Здания, которые сегодня занимает дельфинарий, по-настоящему уникальны. Они были спроектированы специально для нахождения в нем дельфинов и ластоногих. Комплекс оснащен тремя бассейнами, тремя удобными трибунами и яркими декорациями.

На представлении вы встретитесь не только с весёлыми дельфинами афалинами, так же вас встретит удивительный полярный дельфин-белуха Федя. Ну и конечно забавный представитель ластоногих — морской котик удивит ловкими и забавными упражнениями.

26 июля представление состоится в 18 часов, 27 июля — в 12 и 18 часов.

Адрес дельфинария: пр. Коммунистический, 36/4, парк «Сказка».