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Осталось несколько дней до закрытия выставки «Молодые фотографы России — 2018»
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Осталось несколько дней до закрытия выставки «Молодые фотографы России — 2018» 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Лучшие работы участников всероссийского конкурса фотохудожников все еще можно увидеть в здании РГБМ.
Не так давно в стенах Российской государственной библиотеки для молодежи прошел финал Всероссийского конкурса «Молодые фотографы России — 2018» и была открыта выставка, собравшая лучшие работы, представленные участниками. Экспонаты были отобраны среди двухсот шестидесяти восьми проектов, шестидесяти восьми портфолио и семнадцати мультимедийных композиций, представленных фотохудожниками со всей страны.
Российская государственная библиотека для молодежи не в первый раз становится главной площадкой конкурса. Сам конкурс обладает сложившейся историей: он проводится ежегодно на протяжении последних восемнадцати лет.
Закрытие выставки состоится 30 июля. До тех пор с работами молодых фотографов можно ознакомиться в будние дни с 12:00 до 20:00.
Вход свободный.
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