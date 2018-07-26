Осталось несколько дней до закрытия выставки «Молодые фотографы России — 2018»

Лучшие работы участников всероссийского конкурса фотохудожников все еще можно увидеть в здании РГБМ.

Не так давно в стенах Российской государственной библиотеки для молодежи прошел финал Всероссийского конкурса «Молодые фотографы России — 2018» и была открыта выставка, собравшая лучшие работы, представленные участниками. Экспонаты были отобраны среди двухсот шестидесяти восьми проектов, шестидесяти восьми портфолио и семнадцати мультимедийных композиций, представленных фотохудожниками со всей страны.

Российская государственная библиотека для молодежи не в первый раз становится главной площадкой конкурса. Сам конкурс обладает сложившейся историей: он проводится ежегодно на протяжении последних восемнадцати лет.

Закрытие выставки состоится 30 июля. До тех пор с работами молодых фотографов можно ознакомиться в будние дни с 12:00 до 20:00.

Вход свободный.