«Царицыно» откроет образовательную программу выставки «Гипноз пространства»

Образовательную программу к выставочному проекту «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура» откроют в музее-заповеднике «Царицыно» уже в эти выходные.

В субботу кандидат искусствоведения Александра Степина прочитает лекцию, посвящённую архитектурному спектаклю в 18 веке. Исследователь подробно расскажет о том, как архитектура стала одним из самых главных театральных элементов не только в России, но и в Европе.

Как отмечают на официальной странице комплекса Вконтакте, именно тогда произведениям определяли сюжеты, и каждый элемент ансамбля становился сценой спектакля.

В воскресенье кураторскую экскурсию проведёт Сергей Хачатуров . Гости встречи узнают, как воображаемся архитектура меняла сознание людей прошлых веков и каким образом визуальные аттракционы 18 столетия перебрались в современный мир виртуальной реальности, компьютерных игр и анимации.

Фото предоставила Наталья Аредова