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«Царицыно» откроет образовательную программу выставки «Гипноз пространства»
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«Царицыно» откроет образовательную программу выставки «Гипноз пространства» 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
Фото: Царицынский вестник
Образовательную программу к выставочному проекту «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура» откроют в музее-заповеднике «Царицыно» уже в эти выходные.
В субботу кандидат искусствоведения Александра Степина прочитает лекцию, посвящённую архитектурному спектаклю в 18 веке. Исследователь подробно расскажет о том, как архитектура стала одним из самых главных театральных элементов не только в России, но и в Европе.
Как отмечают на официальной странице комплекса Вконтакте, именно тогда произведениям определяли сюжеты, и каждый элемент ансамбля становился сценой спектакля.
В воскресенье кураторскую экскурсию проведёт Сергей Хачатуров. Гости встречи узнают, как воображаемся архитектура меняла сознание людей прошлых веков и каким образом визуальные аттракционы 18 столетия перебрались в современный мир виртуальной реальности, компьютерных игр и анимации.
Фото предоставила Наталья Аредова
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