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Наука и искусство 

Телеканал «Наука» 1 час назад
Удивительные работы финалистов конкурса Wellcome Image Awards, объединяющие в себе науку и искусство. Изображения получены с помощью фотографии, компьютерной томографии, трехмерной печати, конфокальной микроскопии и компьютерноо анализа данных.
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