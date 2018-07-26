Музей истории доменной металлургии откроют в старинной усадьбе в Тульской области

ТУЛА, 26 июля. / ТАСС /. Музей, посвященный развитию российской доменной металлургии, откроют в Дубенском районе Тульской области в доме-усадьбе промышленников Мосоловых, построенном в начале XIX века. Сейчас в здании идут реставрационные работы, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"После реставрации на первом этаже дома-усадьбы будут располагаться музей российской доменной металлургии, три зала с временными выставками Тульского музея оружия, посвященными Великой Отечественной войне. На втором этаже разместятся Музей дворянского быта, ресторан и конференц-зал", — сказали в пресс-службе.

Реставрация усадьбы вошла в план мероприятий по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля, которое по указу президента РФ будет отмечаться в 2020 году. «Усадьба Мосоловых возрождается. Наша общая задача — сделать все, чтобы усадьба стала точкой притяжения для туристов. Чтобы здесь могли отдыхать и с пользой проводить время и жители района, и его гости», — приводит пресс-служба слова губернатора региона Алексея Дюмина

Параллельно с реставрацией здания благоустраиваются приусадебный парк и пруд. О сроках открытия музея пока не сообщается.

Об усадьбе

Дом-усадьба построен в 1828 году и принадлежал дворянскому роду Мосоловых, которые в разные периоды времени владели металлургическими заводами в Московской, Калужской, Брянской, Оренбургской, Пермской и других губерниях. А также Дубенским чугунолитейным заводом в Тульской губернии, основанном в первой половине XVIII века. Во времена СССР предприятие перешло на выпуск отопительных труб, сейчас металл и изделия из него не производятся.

В советский период дом Мосоловых был разделен перегородками на 22 квартиры. Их жильцы переехали в новостройку в 2016 году.