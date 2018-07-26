В Радищевском музее презентовали арт-проект «Привѣтъ изъ Саратова»

Сегодня, 26 июля, в лектории нового корпуса Радищевского музея в здании биржи состоялась презентация мультимедийного арт-проекта «Привѣтъ изъ Саратова». Проект представляет собой выставку художественных работ художника Николая Аржанова и его звуковое сопровождение прочтением стихов поэтом Сергеем Рыженковым.

По словам авторов, такого синтетического действа, в котором живопись и графика сопровождалась бы прочтением стихотворений, в Саратове не было многие годы.

«Мы вспомнили только двадцатые годы двадцатого века», — отметили они в начале презентации.

Восемь картин Николая Аржанова повесили на свободную стену в помещении лектория. Остальные были распечатаны на принтере на листах формата А4 и разложены на полу перед местами для зрителей. Кроме того, изображения дублировались на мультимедийном экране.

Сергей Рыженков прочёл стихи о каждой из картин. Некоторые были в форме загадок для зрителей. После поэтической части прозвучали музыкальные композиции в исполнении артистов «Балаганчика» Игоря Гладырева и Дарьи Земсковой.

Сам проект планируется реализовать в следующем году на первом этаже корпуса музея.