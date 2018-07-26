Ещё
В Радищевском музее презентовали арт-проект «Привѣтъ изъ Саратова»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Радищевском музее презентовали арт-проект «Привѣтъ изъ Саратова» 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 26 июля, в лектории нового корпуса Радищевского музея в здании биржи состоялась презентация мультимедийного арт-проекта «Привѣтъ изъ Саратова». Проект представляет собой выставку художественных работ художника Николая Аржанова и его звуковое сопровождение прочтением стихов поэтом Сергеем Рыженковым.
По словам авторов, такого синтетического действа, в котором живопись и графика сопровождалась бы прочтением стихотворений, в Саратове не было многие годы.
«Мы вспомнили только двадцатые годы двадцатого века», — отметили они в начале презентации.
Восемь картин Николая Аржанова повесили на свободную стену в помещении лектория. Остальные были распечатаны на принтере на листах формата А4 и разложены на полу перед местами для зрителей. Кроме того, изображения дублировались на мультимедийном экране.
Сергей Рыженков прочёл стихи о каждой из картин. Некоторые были в форме загадок для зрителей. После поэтической части прозвучали музыкальные композиции в исполнении артистов «Балаганчика» Игоря Гладырева и Дарьи Земсковой.
Сам проект планируется реализовать в следующем году на первом этаже корпуса музея.
Свободные новости: последние новости
История репрессий: Художник Заборовский и откушенное ухо доносчика Спикер облдумы предложил вернуть в Саратов музей авиационного завода Гаранина об оперном театре: Демонтаж входной группы и Голубой гостиной будет однозначно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дом-2» под угрозой закрытия178
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы4
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца9
У Анатолия Вассермана появилось свое шоу4
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли1
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение