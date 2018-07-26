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Выставку о женщинах средневекового Новгорода открыли в Хабаровске
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Выставку о женщинах средневекового Новгорода открыли в Хабаровске 

Дальний Восток 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
Выставку «Прекрасное Средневековье», представляющую образ женщины в Новгороде
XI—XV вв.
еков впервые представили в Хабаровском музее имени Н. И. Гродекова. В ответ хабаровские музейщики привезут в Новгород этнографическую экспозицию о быте коренных народов Дальнего Востока, сообщили в четверг в пресс-службе новгородского музея.
«Это первая выставка масштабного проекта «Великий Новгород — Хабаровск. Средневековые гастроли». Проект включает три выставки из фондов Новгородского музея-заповедника, рассказывающие об истории средневекового русского города, которые будут поочередно экспонироваться в музее до сентября», — говорится в сообщении.
По информации Новгородского музея-заповедника, выставка обращается к темам социального положения женщин средневекового Новгорода, особенностям их внешнего облика, уровня образованности, положения в семье и обществе. В Хабаровск привезли 870 предметов, основные экспонаты — памятники из фонда археологии, берестяные грамоты. В том числе документы личной переписки между супругами, взаимные хозяйственные распоряжения, акты брачных сделок, свидетельства дееспособности женщин в области наследственного и опекунского права.
Хабаровские музейщики в свою очередь осенью готовы привезти в Великий Новгород этнографическую выставку «Краски земли Дерсу», которая представит декоративно-прикладное искусство, культуру и быт коренных народов Дальнего Востока. Посетителям представят одежду, ювелирные украшения, ритуальные вещи, ковры и уникальные изделия из рыбьей кожи. Музей имеет более чем 120-летнюю историю, все это время его коллекции составлялись из даров генерал-губернаторов имперской России и добывались в экспедициях.
В мае новгородский музей в рамках сотрудничества с Дальним Востоком также представлял во Владивостоке археологическую коллекцию из берестяных грамот, ювелирных украшений, кожаной обуви, звучащих оберегов и игрушек. Кроме того, в конце августа новгородский передвижной проект «Александр Невский» отправится в Комсомольск-на-Амуре.
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