Выставку о женщинах средневекового Новгорода открыли в Хабаровске

Выставку «Прекрасное Средневековье», представляющую образ женщины в Новгороде

XI—XV вв.

еков впервые представили в Хабаровском музее имени Н. И. Гродекова. В ответ хабаровские музейщики привезут в Новгород этнографическую экспозицию о быте коренных народов Дальнего Востока, сообщили в четверг в пресс-службе новгородского музея.

«Это первая выставка масштабного проекта «Великий Новгород — Хабаровск. Средневековые гастроли». Проект включает три выставки из фондов Новгородского музея-заповедника, рассказывающие об истории средневекового русского города, которые будут поочередно экспонироваться в музее до сентября», — говорится в сообщении.

По информации Новгородского музея-заповедника, выставка обращается к темам социального положения женщин средневекового Новгорода, особенностям их внешнего облика, уровня образованности, положения в семье и обществе. В Хабаровск привезли 870 предметов, основные экспонаты — памятники из фонда археологии, берестяные грамоты. В том числе документы личной переписки между супругами, взаимные хозяйственные распоряжения, акты брачных сделок, свидетельства дееспособности женщин в области наследственного и опекунского права.

Хабаровские музейщики в свою очередь осенью готовы привезти в Великий Новгород этнографическую выставку «Краски земли Дерсу», которая представит декоративно-прикладное искусство, культуру и быт коренных народов Дальнего Востока. Посетителям представят одежду, ювелирные украшения, ритуальные вещи, ковры и уникальные изделия из рыбьей кожи. Музей имеет более чем 120-летнюю историю, все это время его коллекции составлялись из даров генерал-губернаторов имперской России и добывались в экспедициях.