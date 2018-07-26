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Ребята из Центра развития творчества «Гермес» Дмитровского района побывали в музее «Живые системы»
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Ребята из Центра развития творчества «Гермес» Дмитровского района побывали в музее «Живые системы» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Участники программы «Лето на планете Гермес» посетили интерактивный музей «Живые системы».
Музей человека «Живые системы» — это уникальная площадка, где можно в буквальном смысле прикоснуться к самым сложным объектам в природе. Увлекательные экскурсии, полностью интерактивная экспозиция, мультимедийные пособия, лаборатория и научный кинотеатр позволили ребятам понять и почувствовать, как устроен живой мир на планете.
Экспозиция музея посвящена основным системам живых организмов. За счёт интерактивности каждого экспоната удается совместить слуховой и зрительный пути восприятия с тактильными ощущениями, а объектом большинства экспериментов и исследований становиться сам участник.
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