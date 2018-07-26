Ребята из Центра развития творчества «Гермес» Дмитровского района побывали в музее «Живые системы»

Участники программы «Лето на планете Гермес» посетили интерактивный музей «Живые системы».

Музей человека «Живые системы» — это уникальная площадка, где можно в буквальном смысле прикоснуться к самым сложным объектам в природе. Увлекательные экскурсии, полностью интерактивная экспозиция, мультимедийные пособия, лаборатория и научный кинотеатр позволили ребятам понять и почувствовать, как устроен живой мир на планете.

Экспозиция музея посвящена основным системам живых организмов. За счёт интерактивности каждого экспоната удается совместить слуховой и зрительный пути восприятия с тактильными ощущениями, а объектом большинства экспериментов и исследований становиться сам участник.