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Калининградцам покажут старинные шарманки, фонографы и патефоны
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Калининградцам покажут старинные шарманки, фонографы и патефоны 

Клопс.Ru 38 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Посетители Калининградского областного историко-художественного музея смогут увидеть раритетные устройства для воспроизведения звука. Некоторым аппаратам более 100 лет, сообщается на сайте музея.
“Раритетные механические устройства для воспроизведения звука позволят совершить путешествие в прошлое и ознакомиться с историей невероятных изобретений”, — говорится в сообщении.
Экспозиция «Звуки прошлого» открылась в четверг, 26 июля. Среди экспонатов — шарманки, фонографы, граммофоны и патефоны. Самые древние из них — французская и немецкая шарманки конца XIX века.
Работа выставки продлится до 9 января 2019 года. Входной билет для взрослых стоит 200 рублей, для школьников — вдвое дешевле. Для дошколят вход бесплатный.
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