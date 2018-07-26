Калининградцам покажут старинные шарманки, фонографы и патефоны

Посетители Калининградского областного историко-художественного музея смогут увидеть раритетные устройства для воспроизведения звука. Некоторым аппаратам более 100 лет, сообщается на сайте музея.

“Раритетные механические устройства для воспроизведения звука позволят совершить путешествие в прошлое и ознакомиться с историей невероятных изобретений”, — говорится в сообщении.

Экспозиция «Звуки прошлого» открылась в четверг, 26 июля. Среди экспонатов — шарманки, фонографы, граммофоны и патефоны. Самые древние из них — французская и немецкая шарманки конца XIX века.

Работа выставки продлится до 9 января 2019 года. Входной билет для взрослых стоит 200 рублей, для школьников — вдвое дешевле. Для дошколят вход бесплатный.