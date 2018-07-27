К 80-летию Ю. И. Приданова

Мастер жанровой картины и русских православных фресок, большое внимание уделял колористке полотна, увлекался игрой сложными цветами. В его работах часто присутствуют поволжские пейзажи, деревенская утварь и разнообразные портреты. Художник не оставлял без внимания глиняные игрушки: медведи, коньки и свистульки, которые на его холстах, благодаря изобилию самых разных оттенков, становились шедеврами. В картинах Юрия Ивановича нашли отражение далекие исторические события, народные праздники и сказания, поэтический быт ушедших времен и современная жизнь. Сливаясь в единое поэтическое полотно, они представляют символический образ России. От изысканно-перламутровых до сгущенно-коричневых тонов делает каждое небольшое по размерам изображение праздником для глаз. Выставка будет открыта с 27 июля. Верхневолжская набережная, д. 3