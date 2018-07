Massive Attack, ожившие контейнеры и похищение Бэнкси: куда сходить в выходные

На ВДНХ «оживет» 19-метровый герой индустриального спектакля Waterlitz, в «Балтике» покажут новый фильм про Бэнкси, а Park Live завершится выступлением легендарных Massive Attack. Редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события уикенда.

Massive Attack на Park Live Дуэт даст долгожданный концерт на фестивале Park Live. Когда-то именно Роберт Дель Ная и Грант Маршалл придумали трип-хоп, чтобы самим же разобрать его на запчасти и объявить о смерти жанра.

Саппорт обеспечит их давний друг и соратник Трики. Также в последний день фестиваля выступят Everything is made in China, Bonobo и Young Fathers.

Где: Парк Горького Когда: 29 июля, 14:00 "Кто украл Бэнкси" Документальный фильм о самом загадочном персонаже в мире стрит-арта. В 2007 году Бэнкси оставил граффити в палестинском Вифлееме. По его словам, так он решил привлечь в город израильских туристов (художник пошутил, ведь гражданам еврейского государства запрещено посещать Палестину).

Однако, все же нашлись те, кто смог заработать на этом граффити. Местный таксист понял, что перед ним не очередная наскальная живопись, а произведение искусства. О том, что случилось дальше — в документальном фильме Марко Просерпио «Кто украл Бэнкси».

Где: Кинотеатр «Балтика» Когда: 28 июля, 16:05; 29 июля, 18:35 SunSay в «16 Тоннах» Группа SunSay, созданная 10 лет назад Андреем Запорожцем на обломках дуэта 5’Nizza, хорошо знакома московской публике. Фьюжн, регги, фанк и хип-хоп — все эти жанры органично смешиваются в музыке SunSay. Идеальный концерт для тех, у кого выдалась нелегкая неделя.

Где: Клуб «16 Тонн» Когда: 28 июля, 20:00 Спектакль Waterlitz на ВДНХ Уличный театр Générik Vapeur более 30 лет работает на стыке перформанса, видео-арта и музыкального искусства. Его руководители Кати Аврам и Пьер Бертело представят в рамках фестиваля «Вдохновение» спектакль Waterlitz. Его «герой» — 19-метровая конструкция из контейнеров, которая «оживает» на наших глазах. По замыслу авторов, зритель должен увидеть красоту индустриальных объектов, незаметную в повседневной жизни. Представление состоится на площади Промышленности ВДНХ.

Где: ВДНХ Когда: с 27 по 29 июля, 21:30 "Другая редакция" в Третьяковке У входа в Третьяковскую галерею на Крымском Валу открылась выставка «Другая редакция», подготовленная студентами и преподавателями магистерской программы Advanced Urban Design. Экспозиция представляет собой шесть колонн-инсталляций, преображающих облик музея. Авторы выставки осмысляют архитектуру Третьяковки и рассуждают на тему городского проектирования. Выставка продолжается внутри музея: вторая ее часть меняет логику основной экспозиции Третьяковки и связывает произведения разных эпох в единую историю.

"Молодые дизайнеры-проектировщики смогли, во-первых, рассказать об особенностях профессионального поля урбанизма, а во-вторых, применить некоторые методы городского проектирования в музейном пространстве. Ни разу еще не видела, чтобы из учебного задания вырос проект такого масштаба и качества", — рассказывает куратор выставки Анастасия Смирнова

Где: Третьяковская галерея на Крымском Валу Когда: 26 июля — 26 августа

Kalmankantaja в Rock House

Видео: YouTube/Dmitriy Horn

Гости из Финляндии везут в Москву леденящий душу блэк. За четыре года творческой деятельности Kalmankantaja успели записать шесть пластинок, выдержанных в лучших традициях жанра. Как водится, разобрать слов невозможно, но это не так уж и важно: по интонациям понятно, как страдают эти весьма плодовитые музыканты.

Где: Институт «Стрелка» Когда: 29 июля, 18:00 Обсуждение книги Дениса Горелова «Родина слоников» Еще одна интересная встреча для любителей кинематографа пройдет в летнем кинотеатре «Пионер». Дискуссия будет посвящена книге Дениса Горелова «Родина слоников» о советском массовом кино. По мнению автора, фильмы, собравшие кассу в прокате, больше рассказывают о стране, чем авторское кино.

В беседе примут участие автор книги и кинокритики Василий Корецкий и Роман Волобуев . Модерирует дискуссию куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов.

Где: Парк «Сокольники», «Летний Пионер» Когда: 28 июля, 18:00 "Фестиваль индийской свадьбы" в «Сокольниках» «Сокольники» также приглашают почувствовать атмосферу настоящей индийской свадебной церемонии. Все желающие смогут пожениться по-индийски и узнать много нового о культуре и традициях этой древней страны. На площадках фестиваля будут организованы занятия йогой, лекции о семейной жизни, мастер-классы и многое другое.

Где: Парк «Сокольники» Когда: 29 июля, 10:00-22:00 "Царевна-лягушка" в Московском театре кукол Музыкальный спектакль по мотивам лучших русских сказок. Маленькие зрители встретятся с Василисой и Иваном-царевичем, узнают страшную тайну Кощея Бессмертного и заветную мечту Бабы-Яги. Режиссер — Елена Плютова , художественный руководитель — Екатерина Образцова . Спектакль идет 80 минут с антрактом.

Где: Московский театр кукол Когда: 29 июля, 11:00