В Москве открывается заключительный акт выставки «Генеральная репетиция»

МОСКВА, 27 июля. / ТАСС /. Третий акт выставки «Генеральная репетиция» открывается в пятницу в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке. Вход в музей будет свободным, гостей ждет беседа с автором выставки и кураторами, сообщила ТАСС генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика.

"В первый день выставки вход будет абсолютно свободный", — сказала она. Вечером состоится публичная дискуссия, в ходе которой автор выставки, поэт и писатель Мария Степанова и кураторы фонда V-A-C Катерина Чучалина и Варвара Ганичева обсудят третий акт проекта.

Поэтичная выставка

Проект «Генеральная репетиция», организованный фондом V-A-C совместно с ММОМА, открылся 26 апреля. В нем задействовано около 200 произведений из коллекций ММОМА, франко-американского фонда Kadist и самого фонда V-A-C. Многие из них ни разу не экспонировались в России. Первый акт был создан совместно с коллективом «Театр взаимных действий», второй — с австрийским философом Арменом Аванесяном.

"Если в первом акте авторы подошли к выставке с точки зрения театра, во втором — философ попробовал размышлять глубже о значении музея, коллекций, то в третьем акте Мария Степанова очень удачно подводит итоги всего проекта. Когда вы посмотрите выставку, вы сразу поймете, что ее автор — поэт, этот акт получается очень поэтичным", — считает Мавика.

Экспозиция, как и в первых двух актах, состоит из произведений, входящих в три коллекции. Однако в этом случае к ним добавились личные вещи Степановой.

Директор фонда V-A-C отметила, что для Степановой выставка поставила новую задачу. «Она никогда не работала с этим материалом и подошла к этому очень профессионально. Мария изучала все эти произведения, отбирала их сама, пропуская через себя. В итоге, видимо, она выбрала те, которые способны вступить в диалог с ее вещами», — пояснила собеседница агентства.

В экспозиции будут представлены вещи не только Степановой, но и ее близких. Посетители также увидят самую важную для писателя вещь — пишущую машинку. Экспозицию сопровождает культурная программа — в музее состоятся кинопоказы, концерты, дискуссии, а также перформансы и практические занятия для подростков. Третий акт «Генеральной репетиции» завершится 16 сентября.

Переосмыслить роль музея

Мавика напомнила, что фонд V-A-C создает культурную площадку на месте бывшей ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве. Выставка в ММОМА является своеобразной репетицией работы нового культурного пространства.

"Глобальная и очень сложная задача нашего фонда — вернуть ГЭС-2 в контекст города.

Для этого нам нужно переосмыслить роль музея, его функции, поэтому мы начинаем с коллекций — что это такое, какую роль они играют, какую роль играют произведения искусства. И Мария Степанова в третьем акте как раз подведет итоги, полностью демистифицируя произведения искусства в экспозиции. Внедряя туда свои личные вещи, автор стирает границы и начинается диалог на другом уровне", — пояснила директор фонда.

Площадка ГЭС-2 будет поддерживать этот принцип открытости. Она частично откроется в 2019 году, осенью заработают сначала открытые мастерские, потом резиденции. В полном масштабе культурное пространство заработает в 2020 году. Там будут проходить, в частности, выставки, кинопоказы, концерты, спектакли, также будет открытое хранилище коллекции, которое сможет посетить любой желающий.

О фонде

Помимо издательской деятельности, организации кураторской школы и выставок на площадках в Москве, Лондоне и в своем пространстве в Венеции, фонд в течение последних лет выступал партнером Венецианских биеннале современного искусства и архитектуры и европейской биеннале «Манифеста».