В Калужской области открывается фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние»

ТАСС , 27 июля. Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» открывается в пятницу в Калужской области. По словам организаторов, смотр объединит создание арт-объектов и 18 перфомансов, которые пройдут на их фоне.

"Форматом фестиваля в 2018 году станет создание пространства единого спектакля. Наша цель — исследование форм его возникновения", — приводят в оргкомитете слова куратора «Архстояния» Антона Кочуркина

Для участия в фестивале прислали более 250 проектов, в шорт-лист вошли 16 из них. Все они будут реализованы на гранты фестиваля. Его сумма рассматривается в индивидуальном порядке в зависимости от масштаба задумки автора.

Как и в прошлые годы на фестивале будут лекции. В 2018 году на «Архстоянии» можно будет услышать старшего преподавателя кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Санкт-Петербургского государственного университета, композитора Владимира Ранева, режиссера, хореографа, танцовщика, основателя театральной компании RADI SVETA Ярослава Францева , куратора фестиваля современной оперы INFEKTION Романа Ригера и художественного руководителя «Центра современной оперы» Джима Шеффера из США.

Также участников и гостей смотра пригласят на просмотр ретро-фильмов. Специально для этого на фестиваль привезли кинопроекторы для 35 мм кинопленки. За музыкальное сопровождение отвечает лейбл Leveldva. На «Архстоянии» будет несколько сцен, на которых выступят 10 солистов и музыкальных коллективов. Среди них музыканты из Бразилии и Германии.

О фестивале

"Архстояние" проводится в Калужской области с 2006 года. Фестиваль основал художник и скульптор Николай Полисский. За 12 лет на территории николо-ленивецкого парка создано более 100 арт-объектов, которые создали архитекторы из Франции, Нидерландов, Германии и России. Основной целью фестиваля является развитие современной архитектуры и искусства.