Разбираем живопись из кинофильма «Титаник»

Сколько миллионов долларов в холсте и масле утонуло в каюте Роуз на «Титанике»? Какие фактические ошибки относительно истории искусства есть в этом фильме? Хороший ли художник был Джек ( Леонардо ди Каприо ), или нет?

Пробежимся сначала по полотнам, которые принадлежат Роуз. Все это работы французских художников. Картина, которую Джек Доусон, персонаж ди Каприо, рассматривает в каюте Роуз (Кейт Уинстлет), принадлежит к серии «Кувшинок» кисти Клода Моне.

Джек говорит о ней так (цитирую по русской версии сценария Камерона, выуженной из инета): — Разве он не гениален… в игре цвета? Я видел его однажды… сквозь дыру в заборе вокруг этого сада в Живерни.

Первые картины из этой серии Моне начал создавать примерно в 1899—1903 годах, и писал до самой смерти в 1926 году. В нее входит десяток с лишним картин, найти, какую именно воспроизвел реквизитор, я чего-то не смогла. Похоже вот на эту из Бостонского музея 1905 года.

Современников «Кувшинки» Моне поражали своей красотой и тем, какой казалось бы небрежностью он создает абсолютно реалистичный эффект — но при этом еще и эффект движения воды и воздуха.

Персонаж ди Каприо — сам художник, поэтому это для него особенно важно.

Другая картина из тех, что Роуз взяла с собой в плаванье, принадлежит кисти Эдгара Дега

«Кувшинок» Роуз теоретически могла купить в мастерской прямо тепленькими (дело происходит в 1912 году) и по сходной цене. Благо их Моне рисовал в промышленных количествах.

А здесь прототипом послужила «Звезда (Танцовщица на сцене)» Эдгара Дега 1876−7 годов, которая находится в музее Орсе. Другие похожие пастели художника относятся к тому же периоду. Графику тридцатилетней давности разыскивать и покупать сложнее.

До этого были импрессионисты, уже общепризнанные мэтры. А вот сейчас пошел модный авангард.

Здесь как бы вариант «Авиньонских девиц» Пикассо (которые в реальности оставались в мастерской художника до 1920-х, ну предположим, эскиз). Точную копию Камерон сделать не мог из-за проблем с авторским правом, ему не разрешили наследники, но очень хотел.

Картина была создана пять лет назад и уже практически морально устарела, все ее в Париже обсудили и поизумлялись.

Чем эта картина крута можно почитать у меня тут.

Вот еще одна картина рядом, это такая попытка показать еще одного Пикассо.

Зуб даю, что подразумевался «Портрет Амбруаза Воллара» (1910). При сравнении с оригиналом видно, насколько копиист, изготавливавший реквизит для фильма, не разбирается в кубизме.

Про этот портрет Пикассо и его влияние на портрет Клетчатого в «Принце Флоризеля» можно почитать у меня здесь.

Над пикассовыми муляжами у героев фильма, Роуз и Кэла ( Билли Зейн ), происходит странный для меня диалог:

КЭЛ: Эти грязные лужи, несомненно, были излишней расточительностью денег.

РОУЗ: (глядя на кубистский портрет) Ты ошибаешься. Они обворожительны. Просто мечта… Эта истина далека от логики. Еще раз — как его имя… (считывая с холста) Пикассо.

КЭЛ: (входя в гостиную) Он никогда не сравнится с истиной, поверь мне. К тому же, они были уценены. (shakko: Кажется, какой-то кривой перевод)

UPD (оригинал фразы) He’ll never amount to a thing, trust me. At least they were cheap. [Примерно: «Он никогда не будет ценИм, поверь мне. По крайней мере, обошлось недорого»]. Т ак вот, что тут странного: оба они — богатые американские «аристократы» из Филадельфии, элита. У них отличное образование. Как раз вот подобным богачам вдолбили восхищение перед французским искусством, в особенности «новым» французским искусством, и такие люди, как Кэл, подчас совершенно не разбираясь в искусстве, основали множество музеев в США, наполнив их шедеврами, потому что так было принято, и это считалось крутым. Кэл из сталилитейных магнатов, самое оно. Ну ладно, отнесем его реплику на мерзкий характер и желание обидеть невесту. Фраза «Он никогда не будет ценИм, поверь мне. По крайней мере, обошлось недорого» неверна: к 1912 году это все уже ценимо и стоит весьма симпатично, хотя не так, как сейчас, разумеется.

Поведение Роуз странно в каком аспекте: чо она вообще собирает? «Классиков»-старичков импрессионистов (Моне, Дега) или моднявых шокирующих (Пикассо)? Коллекционеры стараются не смешивать, хотя возможно она просто купила «французов». Если же она реально разбирается, то почему имени Пикассо не знает и ей нужно его прочесть? 1912 год на дворе, парижская аборигенка Гертруда Стайн уже всем раструбила. Даже в дикой России его вовсю знают и копируют, более того, русский мужик И. Морозов к 1914 году купил уже 53 его картины, в том числе клетчатого «Воллара» у самого Воллара.

NB вот клевый сайт, виртуальная реконструкция зала московского особняка с этими картинами.

Кто продавал это все юной деве Роуз? Будь я крутым арт-дилером (маршаном) в 1912 году, стал бы я разыскивать для безграмотной американки, не запомнившей имя Пикассо, пастель Дега тридцатилетней давности?

О! У меня версия. Арт-дилер пообщался с девой и реально всучил американке фальшаки. Поэтому и картины в кадре такие фиговые, так и задумано, это пасхалка для искусствоведов! И корабль тоже этот дилер взорвал! Чтобы его не разоблачили.

Настоящих же «Авиньонских девиц» в итоге купила американка Лилли П. Блисс, одна из содателей нью-йоркского МОМА, где полотно находится c 1937 года. Покупку «Звездной ночи» Ван Гога тоже она спонсировала, вообще почитайте био, кто интересуется.

Вообще Роуз взяла с собой на корабль ящик картин, все они по сюжету, разумеется, погибли, и поэтому пожалуй хорошо, что больше ничего нам крупно не показывают.

Помимо художественной ценности: «Кувшинки» Моне щас идут миллионов по 20 за штуку, Пикассо под 100 млн поднимается, то есть в ящике миллионов на 400 по сегодняшним деньгам может быть.

На самом деле самой дорогой из картин, погибших на «Титанике» было вот это нечто кисти Блонделя, выдыхайте, девочки.

Еще меня как-то спрашивали, насколько Джек хороший художник. Вот в сценарии эпизоды (это полная версия текста, нек. сцены в фильм не вошли). Джеймс Кэмерон явно предполагает, что хороший.

№ 1 (эпизод, из которого мы узнаем, что в Париже Джек ничего не добился, несмотря на активную жизненную позицию) Роуз «садится на палубное кресло и открывает эскизы. Кадр на эскизы Джека… каждый из них содержит частицу человечного: руки пожилой женщины, спящий мужчина, отец и дочь у перил. Лица одухотворенные и живые. Его папка — коллекция человеческих состояний.

РОУЗ: Джек, они очень хороши! Правда.

ДЖЕК: Ну, в Париже так не думают. Несколько разрозненных эскизов падают и уносятся ветром. Джек бежит за ними… и ловит два, но остальные улетают за перила.

РОУЗ: О, нет! Мне так жаль. Искренне жаль!

ДЖЕК: Ну ладно, в Париже так не думают. (…)

Она натыкается на ряд обнаженных фигур. Роуз пригвождена к позирующей красавице, которая изображена на рисунке. Ее обнаженное тело как будто живое, реальное, с выразительными руками и глазами. Они имеют больше чего-то портретного, нежели эскизного… почти откровенно интимные. Роуз краснеет, закрывая папку, пока мимо проходят несколько прогуливающихся.

РОУЗ: (стараясь казаться очень взрослой) А эти были нарисованы с натуры?

ДЖЕК: Это одна из достопримечательностей Парижа. Множество девушек готовы обнажить свое тело.

Она особо изучает один из рисунков — девушку, позирующую наполовину в солнечном свете, наполовину в тени. Ее руки лежат на подбородке, одна согнута, другая похожа на склонившийся в изящном изгибе цветок. Рисунок похож на то, как Альфред Стейглиц изобразил Джорджию О’Киф».

Мой комментарий: продолжают всплывать новые пасхалки. Судя по тексту же, Джек нарисовал парижанку также, как Стейглиц НАРИСОВАЛ О’Киф, да? логично же? Погуглите alfred stieglitz georgia o’keeffe nude. Ну ладно, для ленивых. Стейглиц не умел рисовать. Он был фотограф.

№ 2 (эпизод, из которого мы узнаем о «художественном образовании» Джека)

ДЖЕК: Ну, потом, в надежде найти побольше хорошей работы, я поехал в Лос-Анджелес к причалу в Санта-Монике. Это возвышенность, там даже есть американские горки. Я рисовал там портреты по 10 центов за каждый.

РОУЗ: Целых 10 центов?!

ДЖЕК: (не поняв) Да, это были большие деньги… Иногда я мог зарабатывать по доллару в день. Но только в летнее время. Когда стало холодно, я решил поехать в Париж и посмотреть, что делают настоящие художники.

Мой комментарий: (Шакко поет писклявым голосом) Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечестваааааа… (Откашлявшись). В общем, Париж 1-й четверти ХХ века был идеальным местом, чтобы стать известным художником. Если у тебя был талант, ты становился ОЧЕНЬ известным художником. Если у тебя не было таланта, но ты умел просто рисовать, и главное тусить, ты становился ПРОСТО известным художником. Но если ты дружить с людьми умеешь (а Джек умеет), но мастерство у тебя уровня Арбата, то увы, даже обаяние не поможет.

№ 3 (эпизод, в котором Джек создает лучшую свою работу)

«Его глаза поднимаются и смотрят на нее из-за верхнего края альбома. Мы видели эту сцену раньше, в ее памяти. Этот момент она пронесет через всю свою жизнь. Несмотря на волнение, он рисует уверенными штрихами, и появляется лучшая его работа. Роуз неподвижна, ее руки прекрасны, а ее глаза излучают силу».

И вот это типа нарисовал человек, который понимает Моне и специально бегал подглядывать за ним в сад, 74 км от Парижа?

Интересно, кто в реальности автор сего «шедевра Джека Доусона»?

О, сам великий режиссер Джеймс Кэмерон, собственноручно.

Это многое объясняет.

Руки, которые показывались в кадре рисующими это ню, тоже были руками Кэмерона (клево, а Тарантино так душил блондинку в «Бесславных ублюдках», снял свои руки вместо актерских).

А вот скриншоты из фильма с другими рисунками.

Фотографии Стейглица и Салли Манн, с которых срисованы картинки, кладу под кат [Нажмите, чтобы прочитать]

Я надеюсь, большинство постоянных читателей и так видят, «хороший» ли художник Джек. Для прочих объясняю — это очень-очень-очень любительские работы, без знания анатомии, светотени, штриховки и т. п. «Мадам Бижу», судя по нажатию карандаша, может быть выполнена другой рукой, в смысле другим человеком. Остальное все одинаково и плохо. (И стилистически совершенно не начало 20 века, а его явный конец; да и женщин с таким типом фигур в 1910-х не делали).

То, что коллекционерша Дега и Пикассо пришла от этого в дикий восторг, явно подтверждает мою теорию о том, что ни в чем она на самом деле не разбирается, и дилер ее облапошил.

Я раскрыла загадку гибели «Титаника». Дилер был из немцев, его родной брат был офицером, командиром подводной лодки типа U-9. По просьбе брата, испугавшегося мести сталелитейного магната Кэла, с первого взгляда разоблачившего подделку, капитан со своей лодкой устроил гибель корабля. Роуз ехала из Англии, в Париже явно не была, то есть дилер проживал в Англии. Осталось выяснить его фамилию, личность брата и название субмарины. /раскланиваюсь/