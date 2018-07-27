Дачная жизнь и вещи героев Чехова: что еще покажут на блошином рынке

28 и 29 июля в Музее Москвы с 11:00 до 19:00 будет работать традиционный блошиный рынок. Главная его тема — московские дачники.

На прилавках появятся украшения, костюмы, вещи для интерьера и декора, посуда и фарфор, книги, открытки, монеты, игрушки и многое другое. К примеру, здесь можно будет найти старинную медную посуду, красивые вазы, сервизы и самовары для чаепитий на веранде. Принять участие в блошином рынке может каждый. Для этого необходимо прислать заявку.

Кроме того, для гостей организуют выставки частных коллекций и авторских работ современных художников, мастер-классы по танцам, концерты и лекции о фотографии, дачной архитектуре и даже велосипедах в кино.

Специально для посетителей блошиного рынка подготовили три тематические выставки. В экспозиции «Чеховская дача» представят веера, шляпки, игры и другие подлинные вещи, популярные у дачников на рубеже XIX–XX веков (из коллекции Татьяны Макеевой ). На выставке «Иван Иваныч Самовар» покажут самовар-репку, самовар-шар, самовар-рюмку и другие виды самоваров (из коллекции Михаила Мурашова ), которые придумали тульские мастера в XIX веке, чтобы привлечь внимание покупателей.

В экспозиции «Такие разные дачники!» можно будет увидеть фотографии дачников и дач разных лет из коллекции Марины Коротковой

Истории вещей: какие секреты хранит детский стеклянный браслет XIII века

Продолжить изучение городской культуры прошлых эпох москвичи смогут и в самом Музее Москвы. Так, на выставке «Археология Петлюры» представлена коллекция вещей и инсталляций художника и собирателя Александра Петлюры . Выставка «Молодежные униформы Москвы» посвящена субкультурам с 1980-х годов до нашего времени. Экспозиция «Москва. Эволюция путеводителя» будет интересна любителям старинных книг, а «История Москвы для детей и взрослых» — всем, кто интересуется историей и археологией.

Для юных посетителей с 11:00 до 16:00 откроют детский базар. Дети встанут за прилавки собственных магазинчиков с игрушками и книжками, сами назначат цены и будут вести переговоры с покупателями.

А на благотворительном базаре будут торговать сувенирами, изделиями ручной работы и другими вещами, которые представят около 10 благотворительных фондов и магазинов. Вырученные от продажи средства направят на поддержку программы творческой адаптации детей и взрослых с особенностями развития.

Помимо этого, на рынке заработает старинное фотоателье «Полный формат», где предложат сделать фотоснимки на настоящую старинную камеру. У девочек появится возможность попозировать перед объективом камеры в историческом костюме.

Стоимость входного билета — 150 рублей. Для пенсионеров и детей до 17 лет вход свободный.

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Программа мероприятий

28 июля:

— 13:00 — лекция «Дачи и их фотографы. История фотографии в Москве и России» (от исторического фотоателье «Полный формат»);

— 14:00 — презентация новой книги для детей «На Дачу! История загородной жизни» с участием автора Евгении Гюнтер. Она также проведет мастер-класс на тему: «Дачный поселок мечты»;

— 15:00 — вальсы в исполнении струнного квартета солистов Московской государственной академической филармонии;

— 16:00 — лекция «Шедевры деревянной дачной архитектуры»;

— 17:00 — мастер-класс для детей и взрослых по свингу и линди-хопу «Танцы на даче».

29 июля:

— 13:00 — лекция «Дачные места: Покровское-Стрешнево, Серебряный Бор, Фили, Кунцево, Петровский парк и Сокольники». Лектор — историк, краевед Денис Ромодин

— 14:00 — лекция «Велосипед в кино». Лектор — радиоведущая, автор велоэкскурсий Наталия Лисицына;

— 15:00 — концерт «Любимые песни советских дач» в исполнении хора солистов Школы вокала Юли-Элис Комбаровой;

— 17:00 — мастер-класс для детей и взрослых по свингу и линди-хопу «Танцы на даче».