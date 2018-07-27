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Блошиный рынок откроется в Музее Москвы в выходные
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Блошиный рынок откроется в Музее Москвы в выходные 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Традиционный блошиный рынок откроется в Музее Москвы в ближайшие выходные, его главной темой станут столичные дачники, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра города.
«На прилавках появятся украшения, костюмы, вещи для интерьера и декора, посуда и фарфор, книги, открытки, монеты, игрушки и многое другое. К примеру, здесь можно будет найти старинную медную посуду, красивые вазы, сервизы и самовары для чаепитий на веранде. Принять участие в блошином рынке может каждый. Для этого необходимо прислать заявку», — говорится в сообщении.
Кроме того, для гостей организуют выставки частных коллекций и авторских работ современных художников, мастер-классы по танцам, концерты и лекции о фотографии, дачной архитектуре и даже велосипедах в кино.
Специально для посетителей блошиного рынка подготовили три тематические выставки. В экспозиции «Чеховская дача» представят веера, шляпки, игры и другие подлинные вещи, популярные у дачников на рубеже XIX–XX веков (из коллекции Татьяны Макеевой). На выставке «Иван Иваныч Самовар» покажут самовар-репку, самовар-шар, самовар-рюмку и другие виды самоваров (из коллекции Михаила Мурашова), которые придумали тульские мастера в XIX веке, чтобы привлечь внимание покупателей.
Кроме этого, в экспозиции «Такие разные дачники!» можно будет увидеть фотографии дачников и дач разных лет из коллекции Марины Коротковой.
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