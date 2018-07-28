Горожане могут найти антиквариат и винтаж на блошином рынке Музея Москвы

Прилавки будут работать 28 и 29 июля.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласи горожан и гостей столицы посетить блошиный рынок, который пятый год подряд открывает Музей Москвы.

— Пятый год подряд Музей Москвы открывает блошиный рынок. Два дня, 28 и 29 июля, вы можете посмотреть и купить антикварные вещи для интерьера, декора, посуду, книги, открытки, игрушки, украшения. Тема этого года — «Московские дачники», — написала Сергей Собянин в социальной сети Twitter.

Пятый год подряд #МузейМосквы открывает блошиный рынок. Два дня, 28 и 29 июля, вы можете посмотреть и купить антикварные вещи для интерьера, декора, посуду, книги, открытки, игрушки, украшения. Тема этого года — «Московские дачники». https://t.co/ULxMQPTSF7

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 июля 2018 г.

Этот блошиный рынок является единственным, который находится в пределах Садового кольца. Желающие могут найти здесь украшения, костюмы, вещи для интерьера и декора, посуду и фарфор, книги, открытки, монеты, игрушки и многое другое. По информации пресс-службы Музея Москвы, в этом году рынок разместится под крышей, внутри музейного корпуса.

Кроме антиквариата и винтажных вещей взрослые посетители смогут найти на прилавках блошиного рынка авторские работы современных художников. Вместе с тем любой желающий может принять участие в мероприятии наряду с опытными коллекционерами и букинистами.

Напомним, что в прошлом году двор Музея Москвы превращался в блошиный рынок 25 июня в рамках акции «Народный музей фестиваля» (по теме…).