Вещи персонажей Чехова покажут на «блошином рынке» в Музее Москвы в выходные

МОСКВА, 27 июля. / ТАСС /. Традиционный «блошиный рынок» будет работать в выходные 28 и 29 июля в Музее Москвы, его главной темой станет жизнь московских дачников. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

Как отмечается на портале, гости Музея Москвы смогут купить и продать антиквариат — костюмы, вещи для интерьера, монеты, посуду и фарфор, а также послушать лекции, концерты и сделать снимки на старинную фотокамеру. Для юных посетителей откроют детский базар.

Кроме того, для посетителей подготовят три тематические выставки. В экспозиции «Чеховская дача» продемонстрируют веера, шляпки и другие вещи, популярные у дачников на рубеже XIX-XX веков. На выставке «Иван Иваныч Самовар» покажут разные виды самоваров, которые придумывали тульские мастера в XIX веке. Фотографии дачной жизни разных лет можно будет увидеть на выставке «Такие разные дачники!».