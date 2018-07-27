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В Шэньяне открылся музей национальности сибо
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В Шэньяне открылся музей национальности сибо 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шэньян, 27 июля /Синьхуа/ — В четверг в городе Шэньян, административном центре провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/, открылся музей, посвященный культуре национальности сибо — одного из населяющих Китай нацменьшинств с древней историей.
Общая строительная площадь музея составляет 7398 кв. м. В его сооружение было вложено 72,42 млн юаней. В трехэтажном здании представлены более 300 экспонатов, отражающих историю, культуру и социальную жизнь представителей национальности сибо. Главный выставочный зал находится на втором этаже музея.
"Мы надеемся, что музей поможет развивать дух и культурные традиции национальности сибо", — отметил глава администрации нового района Шэньбэй города Шэньян Лю Шуминь.
Район Шэньбэй является одним из главных районов компактного проживания представителей национальности сибо в Китае.
Музей работает каждый день /кроме понедельника/, вход в него свободный. -0-
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