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Омичам покажут уникальные картины, выжженные корейцем на бумаге
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Омичам покажут уникальные картины, выжженные корейцем на бумаге 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Всего четыре дня в Омске будет работать выставка корейского художника Ли Киль У — автора уникальной технологии создания картин. Девятнадцать уникальных работ корейского художника выполнены в необычной технике: картины выжигаются раскаленным концом железной палочки на специальной бумаге. Познакомиться с ними можно 27-30 июля в городском музее «Искусство Омска», расположенном в Омской крепости. Выставка началась в рамках международного фестиваля классической музыки Dialog Classica, организованного при поддержке правительства Омской области, Генерального консульства Республики Корея в Иркутске, Общероссийского объединения корейцев и корпорации T&B Entertainment.
Ли Киль У окончил факультет корейской живописи университета Чунан и магистратуру по направлению «Живопись». Его персональные выставки с 2005 года регулярно проходят в Китае, США, Южной Корее. Он частый участник и призер международных биеннале и художественных ярмарок, член Корейской художественной ассоциации.
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