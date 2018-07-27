Омичам покажут уникальные картины, выжженные корейцем на бумаге

Всего четыре дня в Омске будет работать выставка корейского художника Ли Киль У — автора уникальной технологии создания картин. Девятнадцать уникальных работ корейского художника выполнены в необычной технике: картины выжигаются раскаленным концом железной палочки на специальной бумаге. Познакомиться с ними можно 27-30 июля в городском музее «Искусство Омска», расположенном в Омской крепости. Выставка началась в рамках международного фестиваля классической музыки Dialog Classica, организованного при поддержке правительства Омской области, Генерального консульства Республики Корея в Иркутске, Общероссийского объединения корейцев и корпорации T&B Entertainment.

Ли Киль У окончил факультет корейской живописи университета Чунан и магистратуру по направлению «Живопись». Его персональные выставки с 2005 года регулярно проходят в Китае, США, Южной Корее. Он частый участник и призер международных биеннале и художественных ярмарок, член Корейской художественной ассоциации.