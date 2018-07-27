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В выходные на ул. Куйбышева самарцев ждет открытый пленэр «Арт-шаг» и танцы
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В выходные на ул. Куйбышева самарцев ждет открытый пленэр «Арт-шаг» и танцы 

Волга Ньюс 3 часа назад
Фото: Волга Ньюс
С 16:00 до 18:00 около Самарского областного художественного музея на ул. Куйбышева, 92 пройдет открытый пленэр «Арт-шаг».
Любой прохожий сможет присоединиться к процессу. Для непрофессиональных участников проведут мастер-классы. По итогам пленэра в социальных сетях музея будут организованы выставка работ и голосование. Художник, чья работа наберет наибольшее количество голосов, получит приз от магазина художественных материалов «Артландия». Первые 50 участников пленэра получат билет на новую выставку соцреализма «Город солнца» из коллекции «РОСИЗО». Мероприятие будет сопровождать живая музыка в исполнении самарского джазового коллектива Jazz Guide Jam.
С 19:00 до 23:00 — танцевальный мастер-класс по латиноамериканским танцам (около кинотеатра «Художественный).
С 9:00 до 23:00 — шоу бразильских барабанов (на пересечении с ул. Ленинградской).
С 16:00 до 18:00 площадка от клуба Любителей Головоломок (на пересечении с ул. Некрасовской).
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