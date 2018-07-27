В Зеленограде идет набор в школу акварели

КЦ «Доброволец» проводит набор на авторский курс по акварельной живописи «От простого к сложному» зеленоградской художницы Екатерины Чижуэн, члена Международной Федерации Акварелистов, Союза художников Подмосковья, Творческого союза художников России. Об этомсообщается на официальной странице центра ВКонтакте.

Курс построен таким образом, что всего за 12 занятий участники познакомятся с основами рисунка и живописи и смогут писать акварелью, пользуясь изученным материалом.

Более подробная информация о программе курса по ссылке и по телефону 8 (977) 779-61-30.