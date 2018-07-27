Ещё
Волгоградский музей Машкова покажет работы известного столичного художника
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Волгоградский музей Машкова покажет работы известного столичного художника 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В экспозиции представлено около 70 живописных и графических работ 1968–2014 годов: пейзажи, портреты, натюрморты. Кроме того, посетители смогут увидеть фотографии и документальный фильм о художнике, сообщили в музее.
Как профессиональный художник Юрий Николаевич Ларин работал с начала 1970-х годов. Выставлялся с 1981 года. Первая персональная выставка (совместно с Е. Кравченко) состоялась в 1982 году в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой. Впоследствии участвовал в различных выставках, получая известность, аудиторию, признание.
Живопись Ларина, корнями уходящая в традицию «новейших» течений начала ХХ века (от Сезанна до русского поставангарда), имеет неповторимое и узнаваемое лицо. В творчестве Ларин был столь же бесстрашен, как и в жизни, общаясь с натурой один на один: без опоры на группу или школу. Он в одиночку прошел честный путь личных открытий, мысленно советуясь разве что с единственным безусловным для себя авторитетом: Полем Сезанном.
Произведения Ю. Н. Ларина находятся в собраниях Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Музея изобразительных искусств, Музея искусства народов Востока, Государственного Литературного музея, Саратовского художественного музея им. А. Н. Радищева, Ярославского художественного музея, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова, Историко-архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим», Музея истории Санкт-Петербурга, Музея Андрея Сахарова, и др., а также в многочисленных частных собраниях России и за рубежом.
Выставка будет работать с 3 августа по 30 сентября в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова по адресу: ул. им. Маршала Чуйкова, 37.
Ревизор.ru: последние новости
В Белгороде пройдет выставка лучших городских фотографов Царское село получило подарок от Фаберже Астраханцев приглашают поимпровизировать за мольбертами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца15
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Ляпы в советских мультиках
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение