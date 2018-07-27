Волгоградский музей Машкова покажет работы известного столичного художника

В экспозиции представлено около 70 живописных и графических работ 1968–2014 годов: пейзажи, портреты, натюрморты. Кроме того, посетители смогут увидеть фотографии и документальный фильм о художнике, сообщили в музее.

Как профессиональный художник Юрий Николаевич Ларин работал с начала 1970-х годов. Выставлялся с 1981 года. Первая персональная выставка (совместно с Е. Кравченко) состоялась в 1982 году в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой. Впоследствии участвовал в различных выставках, получая известность, аудиторию, признание.

Живопись Ларина, корнями уходящая в традицию «новейших» течений начала ХХ века (от Сезанна до русского поставангарда), имеет неповторимое и узнаваемое лицо. В творчестве Ларин был столь же бесстрашен, как и в жизни, общаясь с натурой один на один: без опоры на группу или школу. Он в одиночку прошел честный путь личных открытий, мысленно советуясь разве что с единственным безусловным для себя авторитетом: Полем Сезанном.

Произведения Ю. Н. Ларина находятся в собраниях Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Музея изобразительных искусств, Музея искусства народов Востока, Государственного Литературного музея, Саратовского художественного музея им. А. Н. Радищева, Ярославского художественного музея, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова, Историко-архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим», Музея истории Санкт-Петербурга, Музея Андрея Сахарова , и др., а также в многочисленных частных собраниях России и за рубежом.

Выставка будет работать с 3 августа по 30 сентября в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова по адресу: ул. им. Маршала Чуйкова, 37.