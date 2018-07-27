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Директор сиднейского музея Пауэрхаус подала в отставку после провала благотворительного бала
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Директор сиднейского музея Пауэрхаус подала в отставку после провала благотворительного бала 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
Директор музея Пауэрхаус в Сиднее Долла Мерриллес подала в отставку после того, как на бал, организованный с целью сбора денег для музея, было потрачено в три раза больше средств, чем удалось собрать в виде пожертвований. В настоящее время музей, являющийся филиалом сиднейского Музея прикладного искусства и науки, находится в процессе переезда в новое здание, имя нового руководителя музея будет названо на следующей неделе. Расходы на благотворительный бал составили $388 тыс., из которых $215 тыс. музей оплатил из собственных средств, в то время как благотворительных пожертвований было собрано на $78 тыс. Кроме того, в местном парламенте штата Новый Южный Уэльс обсуждалось неподобающее поведение некоторых руководящих сотрудников музея во время благотворительного вечера. Руководство попечительского совета музея выразило благодарность Долле Мерриллес за ее выдающееся руководство и кураторскую деятельность и заявило, что приступает к поискам кандидата, который смог бы управлять инфраструктурным проектом стоимостью $1,1 млрд, осуществление которого сейчас находится в критической фазе. Это уже третий директор музея Пауэрхаус, подавший в отставку за последние шесть лет. В настоящее время в музее вакантны должности главы реставрационного отдела, главы отдела развития и старшего специалиста по аудиовизуальной технике. После злосчастного бала в отставку подал и директор отдела по связям с общественностью.
Источник: The Sydney Morning Herald
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