Новый мини-мир. Уличный художник из Нижнего Новгорода создал арт-объект в Екатеринбурге

— В сутки выкладывается в среднем 80 млн фотографий в Instagram. Длина экрана моего телефона 9 см. Если распечатать такую ленту, ее можно было бы растянуть от Калининграда до Петропавловска-Камчатска. За всю историю Instagram было выложено около 40 млрд фото. Этой лентой 90 раз можно обернуть экватор или застелить всю площадь России 10 раз. Такой слой бумаги разлагался бы лет 5. А вы помните, что было в вашей ленте вчера? — подписал фото работы автор.

Миниатюра находится в Екатеринбурге на улице Горького, 39а.

— Это же уличная работа. Ну идея-то очевидная, она может обрасти кучей метафор… — поделился с NN.RU Иван. — Просто сидел, листал Instagram и понял, что все это бестолково.

К слову, сейчас художник работает над новой масштабной работой для родного города. Процесс подготовки идет уже около трех месяцев, но все подробности пока держатся в секрете.

Мы рассказывали, что Иван создал в Нижнем Новгороде 3 композиции. Первый был астроном, который напомнил нижегородцам о необходимости мечтать. Но он прожил на улице Семашко всего неделю.

В сентябре 2017 года появился трогательный арт-объект «Позвони маме» в стене дома на Ильинской. Но заглянуть в маленький мирок — комнату бабушки — больше нельзя. Через полтора месяца миниатюра пропала.

— Жалко немного, но я привык, — говорит об уничтоженных объектах Иван. — Это уличное искусство, оно не вечное, оно имеет свойство портиться, исчезать, быть сломанным, украденным. Это обычное дело для стрит-арта.

В январе уличный художник сделал еще одну скульптурную композицию — о целеустремленности. На этот раз в закрытом помещении — «Велосипедист» поселился в веломастерской Игоря Бабина. Работа украсила одну из колонн в новом помещении.

А недавно блогер из Санкт-Петербурга снял в Нижнем Новгороде клип про Instagram. Посмотреть можно здесь.