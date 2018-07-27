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Новый мини-мир. Уличный художник из Нижнего Новгорода создал арт-объект в Екатеринбурге
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Новый мини-мир. Уличный художник из Нижнего Новгорода создал арт-объект в Екатеринбурге 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— В сутки выкладывается в среднем 80 млн фотографий в Instagram. Длина экрана моего телефона 9 см. Если распечатать такую ленту, ее можно было бы растянуть от Калининграда до Петропавловска-Камчатска. За всю историю Instagram было выложено около 40 млрд фото. Этой лентой 90 раз можно обернуть экватор или застелить всю площадь России 10 раз. Такой слой бумаги разлагался бы лет 5. А вы помните, что было в вашей ленте вчера? — подписал фото работы автор.
Миниатюра находится в Екатеринбурге на улице Горького, 39а.
— Это же уличная работа. Ну идея-то очевидная, она может обрасти кучей метафор… — поделился с NN.RU Иван. — Просто сидел, листал Instagram и понял, что все это бестолково.
К слову, сейчас художник работает над новой масштабной работой для родного города. Процесс подготовки идет уже около трех месяцев, но все подробности пока держатся в секрете.
Мы рассказывали, что Иван создал в Нижнем Новгороде 3 композиции. Первый был астроном, который напомнил нижегородцам о необходимости мечтать. Но он прожил на улице Семашко всего неделю.
В сентябре 2017 года появился трогательный арт-объект «Позвони маме» в стене дома на Ильинской. Но заглянуть в маленький мирок — комнату бабушки — больше нельзя. Через полтора месяца миниатюра пропала.
— Жалко немного, но я привык, — говорит об уничтоженных объектах Иван. — Это уличное искусство, оно не вечное, оно имеет свойство портиться, исчезать, быть сломанным, украденным. Это обычное дело для стрит-арта.
В январе уличный художник сделал еще одну скульптурную композицию — о целеустремленности. На этот раз в закрытом помещении — «Велосипедист» поселился в веломастерской Игоря Бабина. Работа украсила одну из колонн в новом помещении.
А недавно блогер из Санкт-Петербурга снял в Нижнем Новгороде клип про Instagram. Посмотреть можно здесь.
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