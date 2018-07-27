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Спектакль на фасаде: в Феодосии покажут сценки из жизни Айвазовского
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Спектакль на фасаде: в Феодосии покажут сценки из жизни Айвазовского 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
ФЕОДОСИЯ, 27 июля — РИА Новости Крым. В картинной галерее имени Ивана Айвазовского в Феодосии праздничные мероприятия, посвященные дню рождения известного мариниста, начнутся 28 июля — накануне памятной даты. Об этом сообщила директор учреждения Татьяна Гайдук.
По ее словам, в этот день в 20.00 труппа городского театра «Парадокс» представит импровизированный спектакль «Айвазовский — певец моря». Покажут его на фасаде здания музея.
"Этот год не юбилейный, мы отмечаем его более спокойно. 28-го вечером на фасаде галереи театр «Парадокс» сделает театрализованное представление — сценки из жизни Айвазовского", — рассказала Гайдук.
Кроме того, добавила она, 29 июля в 17.00 откроется уникальная выставка графических работ мариниста. «Феодосийцы, которые долго наблюдают за работой галереи, знают, что графику Айвазовского, в связи с тем, что ей много лет и она уже хрупка, мы показываем только в дни рождения Айвазовского. В этот раз будет показана выставка „Ла белла Италия“, мы подготовили для нее только итальянские рисунки Айвазовского», — отметила директор галереи, уточнив, что вход на выставку будет свободным.
По словам Гайдук, завершится празднование дня рождения художника концертом традиционного фестиваля «Музыкальное созвездие Айвазовского». Он пройдет в воскресенье в 20.00.
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