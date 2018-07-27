Ещё
Музеи Владимирской области получили гранты от губернатора
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Музеи Владимирской области получили гранты от губернатора 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Впервые в 2018 году музеи Владимирской области получили гранты от губернатора Светланы Орловой.
Она подписала соответствующее постановление. 10 млн рублей из областного бюджета получат 21 музей. Деньги пойдут на поддержание творческих коллективов и создание новых экспозиций.
Заявки на получение гранта подали 25 учреждений культуры. Средства решено направить на музеи и выставочные центры Александрова, Гусь-Хрустального, Коврова, Костерёво и Покрова, Вязниковского, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Меленковского, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Юрьев-Польского районов
АиФ Владимир: последние новости
Во Владимире откроют выставку, посвященную работникам ФСБ Владимиро-Суздальский музей-заповедник вошел в 10 самых посещаемых музеев В Костроме пройдут съемки нового сериала с Иваном Охлобыстиным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца15
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Ляпы в советских мультиках
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение