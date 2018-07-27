Музеи Владимирской области получили гранты от губернатора

Впервые в 2018 году музеи Владимирской области получили гранты от губернатора Светланы Орловой

Она подписала соответствующее постановление. 10 млн рублей из областного бюджета получат 21 музей. Деньги пойдут на поддержание творческих коллективов и создание новых экспозиций.

Заявки на получение гранта подали 25 учреждений культуры. Средства решено направить на музеи и выставочные центры Александрова, Гусь-Хрустального, Коврова, Костерёво и Покрова, Вязниковского, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Меленковского, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Юрьев-Польского районов