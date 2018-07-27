Сразу три арт-фестиваля пройдут в Свердловской области в приближающиеся выходные

Мероприятия вошли в событийный туристический календарь нашего региона. Все они объединены темой сохранения исторического и культурного наследия.

Напомним, задача развития инвестиционного потенциала муниципалитетов Свердловской области, в том числе, в сфере туризма, поставлена губернатором региона Евгением Куйвашевым и успешно выполняется на территории всего Среднего Урала.

Так, в Полевском, 28 июля пройдут основные мероприятия фестиваля ландшафтной архитектуры имени известного скульптора двадцатого столетия Степана Эрьзи «Мраморная миля». Мероприятие, в котором принимают участие скульпторы и художники не только из Свердловской области, но и из других регионов России, а также шести зарубежных стран, идет здесь в течение месяца, но кульминационные его события состоятся в субботу в селе Мраморское сразу на нескольких площадках. Здесь откроется выставка фоторабот Евгения Тамплона «Мир камня», будет представлена экспозиция будущего музея ящериц¸ а также пройдет ярмарка варенья, уникальные мастер-классы росписи по мрамору и по промывке золота. В течение дня в Мраморском будут проходить круглые столы с участием историков и искусствоведов.

Отметим, фестиваль «Мраморная миля» — один из проектов нового туристического направления, которое разрабатывается в Полевском. Это одноименный туристический маршрут, который начинается в Полевском и проходит в Мраморском, объединяя несколько объектов различных эпох.

Открытие выставки–конкурса картин художников VII международного арт-фестиваля «Со-Творение» имени Леонарда Туржанского пройдет 28 июля в еще одном живописном месте Среднего Урала — поселке Староуткинск на берегу Чусовой. Мероприятие организовано администрацией городского округа и Свердловским региональным отделением Союза художников России. Здесь в день поселка помимо выставки картин пройдет парад невест и чествование юбиляров золотых свадеб, выставка цветочных букетов, выступления творческих коллективов.

А в поселке Билимбай в эти выходные пройдет «Строгановская биеналле». Здесь организованы выставки работ художников, архитекторов и фотографов, мастер-классы от кузнецов и керамистов, ярмарка изделий народных промыслов и фермерских экопродуктов. Мероприятие организовано фондом «Строганофф», который воссоздает историю горнозаводского поселения Строгановского периода.