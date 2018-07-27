Волгоградцы смогут увидеть репродукции Тициана

Эта выставка — отличная возможность детально и подробно изучить более 40 репродукций уже полюбившихся картин, а также узнать историю жизни и творческого пути художника, говорят организаторы.

Тициан — итальянский живописец, крупнейший представитель венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Наряду с Леонардо да Винчи , Микеланджело Буонарроти и Рафаэлем Санти является Титаном Возрождения. Тициану не было и тридцати лет, когда его признали лучшим живописцем Венеции.

Тициан писал великолепные портреты, тончайшим образом подмечавшие самые яркие черты характера модели. Не менее известны пейзажи и картины на религиозные и мифологические сюжеты, принадлежащие кисти Тициана. Он обладал поистине универсальным дарованием, в котором неизменно чувствуется спокойная ясность и величие.

Выставка «Тициан. Любовь небесная и земная» будет работать с 1 августа по 2 сентября в Музейно-выставочном центре Красноармейского района Волгогарда по адресу: ул. 50 лет Октября, 17.