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Волгоградцы смогут увидеть репродукции Тициана
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Волгоградцы смогут увидеть репродукции Тициана 

Ревизор.ru 56 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Эта выставка — отличная возможность детально и подробно изучить более 40 репродукций уже полюбившихся картин, а также узнать историю жизни и творческого пути художника, говорят организаторы.
Тициан — итальянский живописец, крупнейший представитель венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Наряду с Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Рафаэлем Санти является Титаном Возрождения. Тициану не было и тридцати лет, когда его признали лучшим живописцем Венеции.
Тициан писал великолепные портреты, тончайшим образом подмечавшие самые яркие черты характера модели. Не менее известны пейзажи и картины на религиозные и мифологические сюжеты, принадлежащие кисти Тициана. Он обладал поистине универсальным дарованием, в котором неизменно чувствуется спокойная ясность и величие.
Выставка «Тициан. Любовь небесная и земная» будет работать с 1 августа по 2 сентября в Музейно-выставочном центре Красноармейского района Волгогарда по адресу: ул. 50 лет Октября, 17.
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