Первый частный музей Чечни «Донди-Юрт» посетили гости из почти 130 стран

ГРОЗНЫЙ, 27 июля. / ТАСС /. Посетители из 127 стран побывали в первом частном музее Чечни «Донди-Юрт» за все время его существования. Создатель и руководитель музея Адам Сатуев планирует создать большой баннер с изображением карты, на которой будут обозначены страны, откуда к нему приезжали гости, передает корреспонент ТАСС.

"Мы планируем создать баннер, на нем будут обозначены 127 стран, из которых туристы приезжали в наш музей, а в центре изображения будет наш «Донди-Юрт». Баннер будет показывать, что о нашей истории и традициях знают уже в 127 странах и, конечно, во всех регионах России. В период отпусков в музей приходят до 40 человек в день", — сказал Сатуев.

"Донди-Юрт" ("дом Донды") — частный музей чеченской архитектуры и быта под открытым небом, был основан в райцентре Урус-Мартан местным жителем Адамом Сатуевым в последний год существования СССР. «Сказочный аул», появившийся рядом с домом Сатуева на участке площадью 1 гектар, получил название по домашнему прозвищу основателя, происходящему от известного чеченского кузнеца. Экспонаты рассказывают об условиях быта чеченского народа в разные исторические периоды: здесь представлены не только старинная утварь, но и выстроены копии боевых и жилых башен, воссозданы горские и равнинные сакли, сооружены копии родовых вайнахских склепов. «Донди-Юрт» постоянно пополняется новыми экспонатами, которые Сатуев выкупает или чаще получает в дар.