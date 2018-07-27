С 4 августа по 2 сентября в галерее «Листок» будет проходить выставка «Автопортрет»

4 августа в 17.00 в галерее «Листок» откроется выставка «Автопортрет». Об этом сообщается на сайте галереи.

Выставка объединит в одном пространстве автопортреты российских художников разных стилей, манер, направлений и возрастов, продемонстрирует широкому кругу зрителей индивидуальные техники и стили написания работ художников, поможет лучше понять характеры художников — через созданные ими художественные работы.

Автопортрет — это произведение, в котором схвачено не одно внешнее сходство, но и душа человека, творческая индивидуальность художника. В выставке примут участие, как профессиональные художники, так и молодые авторы, участники многих российских и международных выставок. Более 20 авторов представят свои работы на выставке.