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С 4 августа по 2 сентября в галерее «Листок» будет проходить выставка «Автопортрет»
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С 4 августа по 2 сентября в галерее «Листок» будет проходить выставка «Автопортрет» 

Южное Бутово 30 минут назад
Фото: Южное Бутово
4 августа в 17.00 в галерее «Листок» откроется выставка «Автопортрет». Об этом сообщается на сайте галереи.
Выставка объединит в одном пространстве автопортреты российских художников разных стилей, манер, направлений и возрастов, продемонстрирует широкому кругу зрителей индивидуальные техники и стили написания работ художников, поможет лучше понять характеры художников — через созданные ими художественные работы.
Автопортрет — это произведение, в котором схвачено не одно внешнее сходство, но и душа человека, творческая индивидуальность художника. В выставке примут участие, как профессиональные художники, так и молодые авторы, участники многих российских и международных выставок. Более 20 авторов представят свои работы на выставке.
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