Ещё
В Твери работает выставка, посвященная 190-летию со дня рождения Иосифа Гурко
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Твери работает выставка, посвященная 190-летию со дня рождения Иосифа Гурко 

tvernews.ru 3 часа назад
Фото: tvernews.ru
Тверская областная картинная галерея приглашает жителей и гостей города на выставку одного произведения, посвященную 190-летию со дня рождения выдающегося российского военачальника, генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко. Памятная дата отмечается 28 июля 2018 года.
В Гербовом зале Тверского Императорского дворца представлена конная статуя Иосифа Гурко, а также предметы убранства из его усадьбы. Автор статуи — знаменитый русский скульптор Иван Шредер, который принадлежал к дворянскому роду из Кенигсберга.
Судьба Иосифа Владимировича Гурко тесно связана с тверским краем. Под Тверью, в Сахарово, была расположена его усадьба, здесь он был похоронен. Сегодня на этом месте стоит храм, который одновременно является музеем и усыпальницей. 28 июля здесь запланирована панихида.
Следуя семейным традициям, Иосиф Гурко стал военным. Слава героя пришла к нему во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. С его именем связаны переправа русских войск через Дунай у Систова, взятие древней столицы Велико-Тырново, оборона г. Стара-Загора, сложнейший переход через Балканы с 70-тысячным отрядом. Русские полки под командованием Иосифа Гурко вместе с болгарскими дружинами разбили турок под Казанлыком, взяли город Софию.
В послевоенные годы Иосиф Гурко занимал посты вице-губернатора г. Санкт-Петербурга, наместника царя в Польше, генерал-губернатора г. Одессы, генерал-губернатора Привисленского края, являлся членом Государственного Совета. В 1894 году Иосиф Владимирович Гурко был удостоен высшего воинского звания генерал-фельдмаршала.
Выставка, посвященная 190-летию Иосифа Гурко, работает до 9 сентября, сообщает правительство Тверской области.
tvernews.ru: последние новости
В Твери откроется выставка картин Ван Гога в технике "жикле" 25 июля - День памяти Владимира Высоцкого В детских лагерях Молоковского района воспитанников кормили продуктами непонятного происхождения из разбитой посуды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ключевой актер отказался сниматься в новом «Вороне»5
Самые сексапильные красотки Голливуда2
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца18
Ляпы в советских мультиках14
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение