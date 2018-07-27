В Твери работает выставка, посвященная 190-летию со дня рождения Иосифа Гурко

Тверская областная картинная галерея приглашает жителей и гостей города на выставку одного произведения, посвященную 190-летию со дня рождения выдающегося российского военачальника, генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко . Памятная дата отмечается 28 июля 2018 года.

В Гербовом зале Тверского Императорского дворца представлена конная статуя Иосифа Гурко, а также предметы убранства из его усадьбы. Автор статуи — знаменитый русский скульптор Иван Шредер, который принадлежал к дворянскому роду из Кенигсберга.

Судьба Иосифа Владимировича Гурко тесно связана с тверским краем. Под Тверью, в Сахарово, была расположена его усадьба, здесь он был похоронен. Сегодня на этом месте стоит храм, который одновременно является музеем и усыпальницей. 28 июля здесь запланирована панихида.

Следуя семейным традициям, Иосиф Гурко стал военным. Слава героя пришла к нему во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. С его именем связаны переправа русских войск через Дунай у Систова, взятие древней столицы Велико-Тырново, оборона г. Стара-Загора, сложнейший переход через Балканы с 70-тысячным отрядом. Русские полки под командованием Иосифа Гурко вместе с болгарскими дружинами разбили турок под Казанлыком, взяли город Софию.

В послевоенные годы Иосиф Гурко занимал посты вице-губернатора г. Санкт-Петербурга, наместника царя в Польше, генерал-губернатора г. Одессы, генерал-губернатора Привисленского края, являлся членом Государственного Совета. В 1894 году Иосиф Владимирович Гурко был удостоен высшего воинского звания генерал-фельдмаршала.

Выставка, посвященная 190-летию Иосифа Гурко, работает до 9 сентября, сообщает правительство Тверской области.