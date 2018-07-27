Выставки недели: выбор «Артгида». Июль 2018

От Тьеполо до Каналетто и Гварди Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина до 14 октября

Второй год подряд Пушкинский музей показывает венецианскую живопись: прошлым летом в Москву привозили Тициана, Тинторетто и Веронезе, сейчас — Тьеполо и Питтони, усилиями которых венецианская школа в XVIII веке вновь стала одним из главных художественных центров Европы. Выставка объединила работы из Городского музея палаццо Кьерикати в Виченце, собрания ГМИИ и корпоративной коллекции банка «Интеза Cанпаоло». Среди них — городские пейзажи Луки Карлевариса и Антонио Каналетто, жанровые сценки из повседневной жизни венецианцев Пьетро Лонги и монументальные полотна Джамбаттисты Тьеполо.

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Здание Новой Третьяковки на Крымском Валу. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Третьяковка: другая редакция Новая Третьяковка до 26 августа Выпускники магистерской программы Advanced Urban Design Института «Стрелка» и Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ видят крупнейший российский музей как город в городе, предлагая собственную редакцию его здания на Крымском Валу и коллекции живописи XX века. Посетителей ждет особый маршрут, в создании которого приняли участие известные писатели, поэты, художники, архитекторы и искусствоведы.

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Courtesy Политехнический музей

Интродукция. Устаревающий прогресс «Открытые коллекции» Политехнического музея до 25 августа

Разносторонний взгляд на то, что такое «прогресс», и попытка «внедрения» в сложившуюся музейную экспозицию работ молодых российских художников. Множество экспонатов из коллекции Политеха демонстрируют когда-то новаторские, а сегодня — безнадежно устаревшие технологии. Современное искусство вглядывается в противоречивость прогресса, неизбежно сдвигающего настоящее в область прошлого.

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В этой части проекта «Интродукция», проходящего в рамках Молодежной биеннале, художники обращаются к истории и камерным пространствам музея-квартиры А. М. Васнецова. Отталкиваясь от теоретического текста Аполлинария Васнецова «Художество», молодые авторы размышляют о концепте реализма и проблеме ценности и целостности искусства.

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Владимир Дубосарский , Алес Кочевник. Courtesy Галерея 21 Выставки на «Винзаводе»

Галерея 21 знакомит зрителей с экспериментом по превращению живописи в объемные объекты, который осуществили Владимир Дубосарский и Алес Кочевник (до 1 сентября). В пространстве Vladey показывают работы петербургской художницы Жени Мачневой — станки и индустриальные пейзажи в технике шпалерного ткачества (до 30 августа). Галерея «Треугольник» вместе с Людмилой Константиновой пытается разобраться в классических и вечно актуальных вопросах: например, как человек может получать удовольствие от искусства (до 30 августа). В pop/off/art можно увидеть хитроумное переплетение интернет-мемов с традиционной живописью в работах Альберта Солдатова (до 26 августа). Наконец, художественное расследование, в котором каждый зритель может побыть сыщиком, найти улики и вычислить главного преступника, в 11.12 Gallery проводит Кристина Стрункова (до 5 августа).

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