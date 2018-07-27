В Омске началась «Стенограффия»

Уникальный фестиваль уличного искусства на три дня вновь «прописался» в Омске. «Стенограффия» проходит в преддверии Дня города, с 27 по 29 июля, при поддержке правительства Омской области и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»

Как обещают организаторы, город украсят пять новых арт-объектов. При этом все желающие смогут не только следить за созданием уличных картин, но и принять участие в работе над одной из них.

На ул. Ипподромной, 12 будет трудиться краснодарский художник Георгий Куринов. Здесь появится «Наутилус» — самый большой стрит-арт-объект в Омске, который займёт площадь 600 кв. м. На ул. Ленина, 43 своего «Артиста» создаст нижегородец ВасяБасё. Саша Милки из Екатеринбурга нарисует «Робота» на проспекте Мира, 44. А на пр. Карла Маркса, 87 появятся «Карандаши» от уфимца Тимура Утро.

Одна из работ будет создаваться вместе с жителями на фестивале «Стенограффия в Камергерском». 28 июля здесь весь день будут проходить мероприятия. С 13.00 до 15.00 состоятся мастер-классы для детей и взрослых по разукрашиванию картонных городков. С 14.00 до 17.00 запланированы лекции и показы фильмов, а с 17.00 до 19.00 — выступления местных музыкантов, В 19.00 пройдут мастер-классы и зрелищный граффити-баттл между жителями Омска. В это же время команда «Стенограффии» вместе с жителями создаст еще один арт-объект.

Напомним, «Стенограффия» проходит в Омске с 2016 года при поддержке компании «Газпром нефть». Это крупнейший фестиваль уличного искусства России родом из Екатеринбурга. За предыдущие годы областной центр уже украсили 13 объектов, ставших омскими достопримечательностями. Одна из наиболее известных работ — «Богатырь» на ул. Чокана Валиханова.

Уличное искусство уже стало неотъемлемой частью современного мегаполиса. Оно делает город привлекательнее, поддерживает позитивное и ответственное отношение к общественным пространствам и к жизни в целом. Помимо Омска, фестиваль уличного искусства охватывает Томск, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Новый Порт, Мыс Каменный, Екатеринбург, Муравленко и Оренбург.

Подробная информация о фестивале — на сайте.