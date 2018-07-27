О «физике спорта» поговорят в научном музее на Соколе

В музее «Экспериментаниум» на Соколе до конца июля проводят групповые экскурсии «Физика спорта». Участие бесплатное при покупке входного билета в музей.

«Этим летом для всех поклонников спортивного образа жизни мы подготовили необычную экскурсию! Невероятно, но физика очень тесно связана со спортом и оказывает огромное влияние на достижения атлетов! На нашей новой тематической экскурсии «Физика спорта» мы во всех подробностях расскажем, какие законы физики нужно знать каждому спортсмену, чтобы достигать самых невероятных результатов и побед», — говорится на официальном сайте музея.

Для посещения экскурсии необходимо приобрести входные билеты в музей.

Адрес музея занимательных наук «Экспериментаниум»: Ленинградский просп., д. 80, к.11. Телефон для справок: 8 (495) 120-05-20. (ео)