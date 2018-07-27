Из-под строящегося музея «Оборона и блокада Ленинграда» вынесли водовод

26 июля завершены строительно-монтажные работы по выносу водовода из зоны строительства музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда».

В ходе работ заменен участок чугунного водовода диаметром 900 мм, который подает питьевую воду с Главной водопроводной станции в Красногвардейский район. Сейчас на объекте идут работы по санитарной обработке труб и гидравлические испытания для проверки смонтированных соединений. В рамках проекта смонтирован новый участок длиной 238 метров, который идет в обход территории предполагаемой застройки. «Оборона и блокада Ленинграда» — музейно-выставочный центр нового типа, объединяющий общественные пространства музея и парка, постоянную экспозицию, зоны временных выставок, институт Памяти (научно-исследовательский и образовательный центр), мемориал, архив и библиотеку, фондохранилище, оснащенные современными мультимедийными средствами.