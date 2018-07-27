Сможете ли вы решить задачу с прямоугольниками Мондриана

Начиная с 1913 года, картины нидерландца начали стремительно «эволюционировать» в направлении абстрактных матриц. Они включали в себя черные горизонтальные и вертикальные линии. В конечном итоге художник превратил их в правильные решетки с ячейками.

Работы Мондриана вдохновили математиков на создание одной весьма любопытной задачи. Она построена вокруг квадратного холста, который нужно закрыть разными прямоугольниками, которые не пересекаются друг с другом. Посмотрев видео, вы узнаете о том, что задача собой представляет и как можно ее решить.

Найти другие интересные видео вы сможете, если посетите специальный раздел нашего сайта.