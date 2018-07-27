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Сможете ли вы решить задачу с прямоугольниками Мондриана
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Сможете ли вы решить задачу с прямоугольниками Мондриана 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Если вы интересуетесь живописью, то наверняка слышали про нидерландского художника Пита Мондриана. Он знаменит тем, что одновременно с Василием Кандинским и Казимиром Малевичем положил начало абстрактной живописи.
Начиная с 1913 года, картины нидерландца начали стремительно «эволюционировать» в направлении абстрактных матриц. Они включали в себя черные горизонтальные и вертикальные линии. В конечном итоге художник превратил их в правильные решетки с ячейками.
Работы Мондриана вдохновили математиков на создание одной весьма любопытной задачи. Она построена вокруг квадратного холста, который нужно закрыть разными прямоугольниками, которые не пересекаются друг с другом. Посмотрев видео, вы узнаете о том, что задача собой представляет и как можно ее решить.
Найти другие интересные видео вы сможете, если посетите специальный раздел нашего сайта.
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