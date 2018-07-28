Музей Москвы открывает блошиный рынок

Музей Москвы открывает блошиный рынок, написал в Twitter Сергей Собянин

28 и 29 июля жители столицы смогут купить антикварные книги, украшения, игрушки, посуду и другие вещи.

Тема этого года — «Московские дачники».