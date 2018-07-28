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Музей Москвы открывает блошиный рынок
Москва24
2 часа назад
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Фото:
Москва24
Музей Москвы открывает блошиный рынок, написал в Twitter
Сергей Собянин
.
28 и 29 июля жители столицы смогут купить антикварные книги, украшения, игрушки, посуду и другие вещи.
Тема этого года — «Московские дачники».
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