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Выставку картин супругов Тихомировых откроют в Доме-музее Марии Ермоловой
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Выставку картин супругов Тихомировых откроют в Доме-музее Марии Ермоловой 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 22 минуты назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В Доме-музее Марии Ермоловой 2 августа откроется выставка картин супругов Тихомировых «Единство — в непохожести».
— На экспозиции гости увидят как совместные работы Ольги и Леонида, так и индивидуальные. Все картины выполнены в стиле реализма. Мы покажем гостям пейзажи и портреты известных людей: например, композитора Арама Хачатуряна или балерины Галины Улановой, — рассказала Ольга Шенцева, специалист по связям с общественностью музея.
Она добавила, что на торжественном открытии выставки будут присутствовать сотрудники культурного учреждения, которые выступят с приветственной речью, и дочь Ольги и Леонида Тихомировых — Мария.
Гостей ждут к 17:00 по адресу: Тверской бульвар, дом 11.
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