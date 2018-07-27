Выставку картин супругов Тихомировых откроют в Доме-музее Марии Ермоловой 

В Доме-музее Марии Ермоловой 2 августа откроется выставка картин супругов Тихомировых «Единство — в непохожести».
— На экспозиции гости увидят как совместные работы Ольги и Леонида, так и индивидуальные. Все картины выполнены в стиле реализма. Мы покажем гостям пейзажи и портреты известных людей: например, композитора Арама Хачатуряна или балерины Галины Улановой, — рассказала Ольга Шенцева, специалист по связям с общественностью музея.
Она добавила, что на торжественном открытии выставки будут присутствовать сотрудники культурного учреждения, которые выступят с приветственной речью, и дочь Ольги и Леонида Тихомировых — Мария.
Гостей ждут к 17:00 по адресу: Тверской бульвар, дом 11.