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В парадной жилого дома в Выборге открыли кинотеатр
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В парадной жилого дома в Выборге открыли кинотеатр 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Инициатором этого стал художник и общественный деятель Владимир Жак, который живет в этом же доме. В прокате кинотеатра — ленты от любительских студий и дипломные работы студентов режиссерских факультетов. На первом сеансе «зал» на 20 мест был полностью заполнен.
Автор назвал кинотеатр «Арка», так как на его открытие Владимира Жака вдохновили сохранившиеся исторические ворота в арке здания. Художник планировал использовать их в качестве экрана, но на реализацию этой инициативы не хватило денег.
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